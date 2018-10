Gesponsorde inhoud Café Coureur, waar de koers Koning en de fietser Keizer is Aangeboden door Orange

12 oktober 2018

13u37 0

Bart Gregoor (35) baat sinds 2014 in Kortessem wielercafé Café Coureur uit, en zet themafietstochten en events rond fietsbeleving op. Je mag hem dus gerust een fietsende ondernemer of ondernemende fietser noemen, al houdt hij het zelf graag op ‘véloromantiseur’.

Als fervent fietser had Bart al flink wat geld uitgegeven aan zijn grote liefde, de vélo. Hoog tijd dus om ook eens wat te verdienen aan zijn hobby, vond hij. En dus startte hij een koerscafé in een stal aan zijn woning, dat al snel sportieve fietsers van ver buiten Limburg aantrok. ‘Niet elk fietscafé is een wielercafé’, zegt Bart. “Een fietscafé mikt ook op dagjestoeristen die na een ritje met hun elektrische fiets komen uitrusten in lederen zeteltjes. En dat is prima, maar de sportieve fietser heeft andere noden. Die wil zijn fiets altijd in het oog kunnen houden, zich niet hoeven schamen over zijn modderige broek en met de andere cafégasten over de koers kunnen babbelen.”

Eerste wielerhotel van het land

Vergis je niet, de véloromantiseur serveert niet alleen drankjes. Café Coureur draait om veel meer dan dat. Bart verkoopt op zijn webshop en in het café ook kwalitatieve, mooie wielerkleding en -accessoires, doorgaans zelfontworpen. ‘Op het gemiddelde wielertruitje prijken 36 kleuren en nog eens 36 sponsors. Daar wilden wij van afstappen’, vertelt Bart. Café Coureur heeft ook zijn eigen koffiebonenmerk Koersbonen – uiteraard gebrand in Limburg – en organiseert tal van B2B-activiteiten en wielerevenementen. En dat is nog niet alles, want de ondernemer borrelt van de ideeën. Bart: ‘Je moet altijd groot dromen. Of je je doel uiteindelijk bereikt, is niet het allerbelangrijkste. Want als je ergens halverwege belandt, heb je al een hele weg afgelegd.’ Zo wil Bart tegen de zomer 2019 het eerste wielerhotel van het land openen in Kerniel. Daarbij mikt hij op sportieve fietsers uit zowel eigen land als het buitenland. In het hotel komen zeven 2-persoonskamers en een slaapzaal voor maximaal twaalf gasten. In de tuin zal er ruimte zijn voor glamping. Er gaan bovendien een fietsshop en een wielercafé in ondergebracht worden. Voor de fietsgasten zijn er allerlei extraatjes, van een bewaakte fietsenstalling en een stand waar je je fiets kan schoonmaken over automaten met rennersvoeding en wielerkleding tot fietsverhuur en Roubaix-douches.

Luister naar je omgeving (en Tom Boonen)

‘Ik wist heel goed wanneer de tijd rijp was om volledig voor Café Coureur te gaan’, zegt Bart. ‘Ik werd door mijn omgeving aangemoedigd om het groter aan te pakken. De steun van de community en collega-ondernemers was mijn grootste drijfveer om te stoppen met mijn vaste job en te springen. Soms moet je gewoon durven.’ Bart kan zich dan ook helemaal vinden in het motto van wielerheld Tom Boonen: Sometimes you don’t need a plan, you just need big balls. ‘Uiteraard is Café Coureur actief op social media. Zo kunnen we in één klik de hele wereld bereiken en een community uitbouwen’, zegt Bart. ‘Maar we weten ook welke digitale aspecten we beter aan anderen overlaten. Wij zijn geen website- of appbouwers. Daarom is onze website gebouwd rond Shopify en gebruiken we de app Strava om onze routes uit te stippelen. Ook voor andere uitdagingen is het van belang om je goed te laten omringen. Ga actief op zoek naar mensen die jouw zwaktes kunnen aanvullen. En vooral: durf hulp of raad te vragen! Als ondernemer moet je elkaar steunen, daarom vind ik initiatieven zoals Jumping Forward van Orange zo belangrijk!’

www.cafecoureur.cc

#JumpForward: de springplank voor je onderneming

Op het platform JumpForward vind je niet alleen interviews en filmpjes van start-ups, de zogenaamde local heroes, maar ook heel wat praktische tips binnen tal van domeinen: work/life balance, prospectie, community, marketing...

Klik hier voor meer info: https://www.jumpforward.be