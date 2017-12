Alles wat je moet weten over ‘storytelling’ om mee te zijn met de buzz

Storytelling lijkt misschien een zoveelste buzzwoord, maar een goed product en een strak businessplan zijn vandaag niet altijd voldoende om een bloeiende zaak te starten. Klanten laten zich niet zomaar over de streep trekken door de kwaliteit van je product of de scherpe prijs waaraan je ze in de winkelrekken legt, meer nog hebben ze een zwak voor het bredere verhaal dat je errond vertelt. Hoe pak je storytelling slim aan?

1. Wees eerlijk

Mensen houden van emoties, maar laat dat je niet verleiden om een overdreven melodramatisch bedrijfsverhaal uit je mouw te schudden. Zorg dat je vanaf dag één consequent en eerlijk bent over hoe je bedrijf tot stand is gekomen en welke waarden je belangrijk vindt, maar zorg ook dat de boodschap aansluit bij het imago dat je als bedrijf wil uitdragen. Lukraak enkele buzzwoorden in je bedrijfsverhaal stoppen om meer mensen te bereiken, komt alleen maar ongeloofwaardig over.

2. Wat wil je doelgroep horen?

Niet alles wat in je onderneming gebeurt, is interessant voor je klanten. Beperk het opscheppen over je geboekte successen dus tot een minimum en heb het in de plaats daarvan over de gebeurtenissen in je bedrijf die wél interessant zijn voor een breder publiek. Mensen nemen hun beslissingen immers vaak aan de hand van wat ze voelen en niet op basis van enkele harde feiten alleen. Maak daar gebruik van wanneer je een verhaal rond je producten of rond je onderneming vertelt.

3. Het juiste kanaal

Een bedrijf dat vooral vijftigplussers wil aanspreken, zal allicht minder succes boeken door een Snapchat-account op te starten. Pluis dus uit op welke kanalen je doelgroep aanwezig is, en zet ze naar je hand om er het volledige potentieel uit te halen. Het is dus helemaal niet nodig om op elk platform aanwezig te zijn om succesvol verhalen te vertellen.

4. Verschuil je niet achter je product

Een interessante persoonlijkheid werkt beter dan eender welke marketingtruck om je producten aan de man te brengen. Stop dus met jezelf voortdurend op de achtergrond te zetten, toon gerust af en toe wie je bent en waar jij en je bedrijf voor staan. Zelfs in grotere bedrijven is het verstandig om de onderneming een persoonlijkheid aan te meten waarmee mensen zich kunnen vereenzelvigen.

5. Hou het eenvoudig

Verlies je niet in oeverloos doordrammen over verschillende details over het ontstaan van je bedrijf, maar leg de nadruk op de essentie. Schrap overbodige data, namen of gebeurtenissen uit je bedrijfsverhaal wanneer ze niet helpen bouwen aan het verhaal dat je probeert te vertellen. Focus op de cruciale gebeurtenissen die je bedrijf (en jou) gevormd hebben tot wat het vandaag is.