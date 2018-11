Jump Forward Gesponsorde inhoud 6 hacks om als ondernemer met sociale media goed personeel te vinden en te houden Aangeboden door Orange

15 november 2018

14u09 0

Sociale media helpen je niet alleen verjaardagen te onthouden en de hipste feestjes te vinden. Ook op professioneel vlak kunnen ze een grote hulp zijn. Met deze 6 sociale mediahacks vind je als ondernemer de beste werknemers en stel je je hr-beleid scherp.

1. Hello world!

Anno 2018 vindt geen kat je bedrijf nog via het telefoonboek. Wil je de zichtbaarheid van je bedrijf maximaliseren en zo de juiste werknemers aantrekken, dan móét je aanwezig zijn op sociale media. Het is een snelle, efficiënte en kosteloze manier om je onderneming voor te stellen aan de wereld. Bepaal welke sociale media het populairst zijn bij je doelgroep en zorg daarop voor een sterk profiel dat goed weergeeft wie jij bent als zaakvoerder, waar je bedrijf voor staat en hoe (leuk!) het er intern aan toe gaat.

2. Promoot jezelf

Gewoon aanwezig zijn is niet voldoende. Want met sociale media heb je de perfecte tools in handen om jezelf te marketen. Let wel op: mensen houden op die platformen niet van opzichtige verkooppraatjes, ze willen vooral authenticiteit. Bericht dus niet enkel over hoe fantastisch je product is of hoeveel succes het heeft, maar ook over wat er zich zoal achter de schermen in je bedrijf afspeelt, welke avonturen jij en je personeel beleven. Zulke nieuwtjes geven je bedrijf een ziel en dat laat toekomstige werknemers aanvoelen of ze een goede match met je onderneming zouden zijn.

3. Eerlijke feedback

Laagdrempelig tweerichtingsverkeer vormt de kracht van sociale media: reageren op een Facebookpost is nu eenmaal stukken eenvoudiger dan een email sturen naar een mysterieus bedrijf. Zorg dus dat je volgers jou via jouw sociale media makkelijk kunnen bereiken en verwaarloos je sociale inbox niet. Je weet nooit dat je droomwerknemer contact met je opneemt. Bovendien kan je met de feedback die je op sociale media krijgt, je dienstverlening verbeteren en inspelen op de noden van je doelpubliek.

4. Kandidaten ronselen

Heb je nood aan extra talent in je onderneming, dan bereik je via sociale media een heel breed publiek. Je hoeft daarvoor niet noodzakelijk een groot persoonlijke netwerk te hebben, want jouw volgers zullen je bericht op hun beurt verspreiden onder mogelijke geïnteresseerden. Alsof je gratis een leger recruiters inschakelt. Door vacatures te verspreiden via Twitter, LinkedIn of Facebook (denk ook eens aan een sponsored post voor nóg meer bereik) spreek je bovendien ook potentiële werknemers aan die níét actief op zoek zijn naar een nieuwe job.

5. Dubbelcheck

Niet alleen potentiële werknemers krijgen een beeld van jou en je bedrijf via sociale media. Ook jij kan vanachter je computerscherm poolshoogte nemen van wie de persoon achter de sollicitant is. Check zijn/haar sociale media en ga na of de werkelijkheid strookt met de mooie woorden op de cv. Op LinkedIn vind je vaak handige actuele informatie: je ontdekt of jullie al professionele connecties hebben, in welke professionele kringen je sollicitant zich begeeft en welke skills hij volgens zijn netwerk heeft. De content die je kandidaat verder op informelere social media als Twitter of Instagram post, geeft je daarnaast een inkijk in zijn/haar hobby’s en passies.

6. Werkvloervriendjes

Tot slot is sociale media ook een handige tool om met je aangenomen werknemers te connecten. Verstuur gerust een vriendschaps- of volgverzoek, dat zorgt instant voor een vriendschappelijkere, gemoedelijkere sfeer op de werkvloer. Je blijft zo op de hoogte van wat je personeel na de werkuren beleeft en dat zorgt dan weer voor leuke praatjes aan de koffiemachine. Een gesloten Facebookgroep voor jou en je personeel is dan weer een tof online platform voor ieders bedrijfs- en persoonlijke nieuwtjes.

