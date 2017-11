5 tips om je home office efficiënt in te richten Stijn De Wandeleer

09u30 0 HLN.start De omgeving waarin je werkt, is van groot belang wanneer je dagelijks zo veel mogelijk to-do’s probeert te doorkruisen. Als je je eigen zaak opstart, heb je duizend-en-een dingen om aan te denken en is het gevaar groot dat je aan de keukentafel belandt – letterlijk tussen de soep en de patatten. Met deze tips richt je je werkplek zonder veel moeite professioneel in.

Shutterstock

1. Leeg, leger, leegst

Sommige mensen blijven wonderwel functioneren wanneer hun computerscherm vol post-it’s kleeft, er stapels papieren ronddwalen op hun bureau en er (permanente) koffievlekken op hun toetsenbord gedrukt staan. Voor de meesten onder ons helpt wat meer orde om onze productiviteit op peil te houden.

Vaak is dat een zoeken naar de juiste balans: je wil alle spullen die je vaak nodig zal hebben tijdens het werk binnen handbereik, maar wat er dan nog overblijft, verban je in het beste geval naar een lade ónder je bureau. Dat geldt ook voor de decoratie die je ooit op je bureau zette om hem ‘gezelliger’ te maken maar die nu enkel een stoflaag lijkt te vergaren. Alles wat je niet nodig hebt tijdens het werk en je niet inspireert, verdient geen plaats op je bureau.

Shutterstock

2. Slimme namen

Het opruimen en organiseren van computermappen is een karwei dat op de meeste to-dolijstjes onderaan belandt. Dat is met een reden: het voortdurende opslaan van bestanden op je bureaublad zorgt uiteindelijk voor een chaos die zo groot is dat de taak na enkele weken uitstellen zo intimiderend is geworden dat je er simpelweg niet meer aan begint. Toch loont het om je eens over een degelijk organisatiesysteem te buigen voor je documenten.

Probeer documenten die over hetzelfde onderwerp gaan zo veel mogelijk samen te groeperen (alle financiële documenten bundel je bijvoorbeeld in één map). Laat die drang naar orde echter niet de bovenhand nemen. Je wil ook geen overvloed aan submappen - die maken het zoeken naar de juiste bestanden enkel moeilijker.

Het geven van een goede naam aan je documenten zodat je ze later snel terugvindt is cruciaal. Belangrijk is om in de naamgeving zo kort en precies mogelijk te zijn. Oude bestanden waarvan je niet zeker bent of je ze in de toekomst nog nodig zal hebben, kan je organiseren in een archiefmap. Zo heb je die documenten nog steeds binnen handbereik, maar leiden ze je niet meer af van het werk waar je aandacht écht naartoe moet gaan.

3. Ga er eens bij staan

“Zitten is het nieuwe roken” schreeuwen krantenkoppen wel eens, en daar is iets van aan. Moet je veel aan de computer werken, blijf dan niet zitten op die keukenstoel, maar investeer in een bureaustoel die is afgesteld op je lichaam.

Nu je je eigen baas bent, hoef je niet meer de hele dag braaf op je stoel te blijven zitten. Volgens een studie van het British Journal of Sports Medicine zou je tijdens een werkdag van 8 uur best twee uur rechtstaan en in de ideale situatie zelfs 4 uur, de helft van je werkdag dus. Na 30 minuten stilzitten even rechtstaan om wat te bewegen of om staand verder te werken, is niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook voor je concentratievermogen.

4. Leve de kersttrui

Ingeduffeld in een warm fleecedeken op je werk verschijnen, is misschien wel een van de zaligste voordelen van thuiswerken. Nu heb je ook een wetenschappelijk excuus want uit verschillende studies blijkt dat een warme omgeving ons productiever maakt. In een co-working space of als je klanten bezoekt, ligt dat misschien moeilijker, maar gelukkig is Kerstmis op komst en is een ironische kerstrui vanaf nu helemaal toegestaan.

5. Luchtje scheppen

Een slechte luchtkwaliteit zorgt ervoor - verrassing! - dat je minder helder kan nadenken en dat je focus sneller verslapt. De ramen openzetten is de meest efficiënte manier om de luchtkwaliteit op te krikken (tenzij je in een drukke stadsomgeving werkt en de luchtkwaliteit buiten ook maar zo-zo is.) In dat geval helpt een goede luchtfilter om de lucht in je werkomgeving toch onder controle te houden.