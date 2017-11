5 coole businessideeën uit het buitenland die het stelen waard zijn Kristina Rybouchkina

09u00 0 HLN.start Kriebelt het om je eigen baas te worden, maar ben je nog op zoek naar een unieke aanpak? Stop met je hoofd te breken over een origineel concept en gluur gewoon eens over de grenzen. Er zijn ontelbare toffe ideeën die in België nog niet ingeburgerd zijn.

Rent a friend

In Japan draait het leven van jonge mensen rond werken, werken en nog eens werken. Het is dus niet verwonderlijk dat velen er niet in slagen ook nog vriendschappen te onderhouden of de liefde van hun leven tegen het lijf te lopen. Maar komt hun moeder op bezoek en willen zij haar niet de indruk geven dat ze eenzaam zijn? Dan huren ze via een rent-a-friendbedrijf gewoon een hoop professionele acteurs in, om voor een avond hun beste vrienden te spelen. Géén lichamelijke extraatjes bij deze service, wel een stevig staaltje acteerwerk dat uiterst geloofwaardig overkomt. Klinkt misschien vergezocht, maar zeg eens eerlijk… Zou jij het als single niet ongelooflijk handig vinden om een partner te kunnen inhuren om naar het trouwfeest van je ex te gaan?

Real life Mario Kart

Als ze in Japan eens niet aan het werk zijn, dan racen ze graag door de straten verkleed als figuurtjes uit het populaire Nintendospelletje Mario Kart. Klinkt gek? Té gek zul je bedoelen! Het bedrijf MariCar verhuurt speciale karts met bijhorende kostuums, die intussen een ware hype zijn geworden bij toeristen en de lokale bevolking. Niet meteen iets voor op de Brusselse ring, maar in de privésfeer kan zoiets best ook in België aanslaan.

Shutterstock

Drive-through funerarium

In de Verenigde Staten zijn ze gek op drive-ins. Ze kopen er hun eten, halen er hun koffie en sinds kort groeten ze er ook hun overleden dierbaren. Ja, dat lees je goed. Na een eerste drive-through funerarium in California is het concept zich stilaan aan het verspreiden. In feite is deze manier van afscheid nemen ontstaan om leden van rivaliserende bendes de kans te ontnemen om op te duiken tijdens een begrafenis. Maar het is ook een manier om privacy te bieden met de overledene, en om het afscheid op een unieke manier te laten plaatsvinden. Iets om over na te denken.

Streetfood

Azië staat wereldwijd bekend om haar voortreffelijke streetfood. Je vindt er op elke straathoek verse smoothies, maar ook warme gerechten zoals pad thai, gehaktballetjes of nasi goreng. Omdat het vaak gaat om éénpansbereidingen is je eten meteen klaar. Geen lange wachtrijen, geen keuzestress, wel een heerlijke maaltijd uit het vuistje. Bij ons zijn er wel al foodtrucks en foodtruckfestivals, maar de snelle hap op straat is nog niét ingeburgerd. Dus, waar wacht je op? Als je het juist aanpakt ontbijt iedereen binnenkort een eitje on the go.

Shutterstock

Ochtendfuiven

Geen ochtendmens? Daar heeft Daybreaker iets op gevonden. In steden als New York, Hong Kong en Londen hoef je je niet meer meteen naar je werk te sleuren, daar kan je ’s morgens eerst even gaan feesten! Dansen is tenslotte een uitstekende work-out én het maakt meteen komaf met je ochtendhumeur. Eén tip als je soortgelijke events wil beginnen te organiseren: vervang de gebruikelijke cocktails door koffiecombo’s, anders krijg je boze werkgevers op je dak.