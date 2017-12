BNP.start Gesponsorde inhoud 4 x de beste strategie om je eerste klanten te vinden Aangeboden door BNP Paribas Fortis

Hoe zorg je ervoor dat klanten de weg naar jouw zaak vinden?

Een eigen zaak! Je hebt beslist om de sprong te wagen en je droom te realiseren. Maar nu volgt de grote uitdaging: hoe zorg je dat klanten de weg naar jouw zaak vinden? Met deze concrete tips van ondernemingsloket Xerius, creatief ondernemerschapsbureau Flanders DC en enkele onafhankelijke diensten voor starters kan je meteen aan de slag.

1. Voor wie doe je het?

Of je nu een product of dienst gaat verkopen, het is erg belangrijk dat je vooraf duidelijk bepaalt op welk publiek je mikt. In deze fase heb je normaal gezien al een businessplan klaar waarin de financiële krijtlijnen van je onderneming staan. De volgende stap is om een marktonderzoek te doen. Dat wordt de basis voor je marketingplan. In zo’n plan bepaal je hoe je klanten wil bereiken, waar ze te vinden zijn en van welk soort marketingmethode ze houden. Cruciaal is dat je duidelijk aflijnt wie je doelpubliek is. Eens je dat weet kun je op maat van je klanten beginnen denken. Zowel qua tone of voice van bijvoorbeeld mailings of reclame, maar evengoed om je product in de toekomst te verbeteren of om straffer uit de hoek te komen dan de concurrentie.

2. Bouw aan je netwerk

Nu je weet wie je wil bereiken, moet je een plan opstellen om je potentiële klanten ook effectief te bereiken. De slimste manier is om te beginnen binnen je eigen netwerk. Denk daarbij zowel in termen van online als aan klassieke events. Op digitaal vlak mag je zakelijke netwerksites zoals LinkedIn zeker niet over het hoofd zien, naast evidente platformen zoals Facebook en Twitter. Offline loont het de moeite om enkele relevante evenementen, sectorbijeenkomsten of beurzen te selecteren waar je je hoofd kan laten zien. Screen ook je vriendenkring eens vanuit zakelijk oogpunt. Misschien kunnen zij je zonder veel moeite helpen met het vinden van je eerste klanten. Nog een tip: onderhoud na een ontmoeting contact met interessante mensen die je bent tegengekomen. Zo maak je van een vluchtige ontmoeting misschien een langdurende relatie.

3. Spread the word

Een frisse website met linkjes naar de sociale media-kanalen waarop je actief bent, is onmisbaar om je activiteiten bekend te maken. Een mooie website zonder bezoekers helpt je niet verder, verdiep je daarom in de basisregels van SEO .

Door de juiste termen te gebruiken, vinden klanten veel makkelijker de weg naar jouw site. Een blog en sociale mediakanalen zijn perfecte tools om nieuwtjes over je bedrijf met de wereld te delen.



4. Soigneer je bestaande klanten

Van zodra je klantenbestand vorm krijgt, is het de kunst om die eerste klanten te laten doorgroeien naar de status van trouwe klant. Hen in de watten leggen zodat ze blijven terugkeren, zal je minder moeite kosten dan telkens opnieuw nieuwe fans te vinden voor je zaak. Nog een tip: breng na één boekjaar je grootste klanten in kaart. Meestal zorgen zij voor het grootste gedeelte van je jaaromzet, dit zijn dus de klanten om het komende jaar extra in de gaten te houden. Iedereen vindt het tof om eens in de watten gelegd te worden, voorzie dus regelmatig een attentie, extra korting of leuke boodschap voor je trouwe fans zodat ze zich geapprecieerd voelen. Durf ook zelf opnieuw contact openemen als je even niets meer van een klant gehoord hebt.