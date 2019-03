Starters Gesponsorde inhoud 10 obstakels op weg naar succesvol ondernemerschap Aangeboden door BNP Paribas Fortis

21 maart 2019

13u22 0 HLN.start De stap naar een bestaan als zelfstandige zullen de meeste starters niet licht zetten. Hoe boeiend het opstarten en uitbouwen van een bedrijf ook is, het traject ligt vol hinderpalen. Maar nu het goede nieuws: je kan ze overwinnen. Tien remedies voor wie nog aarzelt om zijn ondernemersdroom waar te maken.

1. Heb vertrouwen in je idee, maar tast ook de markt af

Heb je een uniek, sterk idee nodig om als zelfstandige te starten? Een echt revolutionair concept zal je ongetwijfeld een voorsprong bezorgen. Maar karakter, overtuiging en het nodige doorzettingsvermogen zijn minstens zo belangrijk. Daarnaast is een verkenning van de markt essentieel. Wie zijn je toekomstige klanten en leveranciers, hoe ziet de concurrentie eruit?

2. Zet je idee om in een realistisch businessplan

Elke succesvolle zelfstandige zal het je bestigen: met een geniaal idee alleen kom je niet ver. Dat krijgt pas vorm als je het concreet maakt in een project. In een businessplan werk je het project uit en leg je je koers vast. Er hoort ook een financieel luik bij. Zelfs in deze beginfase win je daarover best al advies in. Je bankier en je boekhouder kunnen samen met jou de haalbaarheid van je project beoordelen.

3. Ga op een gezonde manier om met startkapitaal

Afhankelijk van welke zaak of activiteit je start, heb je meer of minder startkapitaal nodig. Daarnaast moet je rekening houden met werkingskosten en noodzakelijke reserves. Werk ook verschillende scenario’s uit: minder verkoop, hogere kosten dan voorzien ... Financieel overleg is daarbij onontbeerlijk. Een gouden regel voor startkapitaal luidt: één derde eigen middelen, twee derde vreemd vermogen.

4. Maak je vertrouwd met bedrijfsbeheer, maar groei ook in je rol als ondernemer

Sinds 1 september 2018 mag je in Vlaanderen starten met een zelfstandige activiteit zonder een attest bedrijfsbeheer te moeten voorleggen. Dat verlaagt de drempel, maar basiskennis bedrijfsbeheer is wel mooi meegenomen. Uiteindelijk geldt: niemand wordt geboren als zelfstandig ondernemer. Daarin moet je stap voor stap groeien, in je eigen tempo, met vallen en hopelijk weer opstaan.

5. Laat je inspireren door verhalen van succesvolle ondernemers

Kom je uit een familie van leerkrachten, ambtenaren en bedienden? Dan heb je wellicht geen rolmodellen in je onmiddellijke omgeving die aantonen hoe je het als zelfstandige kunt maken. Maar deze lacune kan je makkelijk omzeilen. Ga op zoek naar verhalen van succesvolle ondernemers en bedrijfsleiders, ze zullen je vast inspireren. De kans is groot dat zij ook nooit gedacht hebben dat ze zelf iets uit de grond zouden stampen.

6. Leer jezelf én je zaak te verkopen

Ken je de ‘elevator pitch’? In een – al dan niet denkbeeldige - lift moet je jezelf, of in dit geval, je zaak, in één minuut voorstellen. Sommigen zullen absoluut geen moeite hebben om een krachtige ‘pitch’ te bedenken, bij anderen breekt het zweet al uit. Nochtans valt het best te leren hoe je je zaak goed moet presenteren. Het is een van de kwaliteiten die je moet hebben om een succesvol ondernemer te worden, naast creativiteit, stressbestendigheid, kritisch inzicht, volharding ...

7. Je bent nooit te oud om zelfstandige te worden

Heb je al vaak gedacht: als ik nu mijn ‘zelfstandige’ droom niet ga waarmaken, komt het er niet meer van? En intussen voel je je (te) oud. Maar wees gerust: op starten als zelfstandige staat geen leeftijd. Een nieuwe job vinden blijkt soms heel wat moeilijker. Creëer daarom je eigen job. Je rijke ervaring zal het verschil maken. De Vlaamse overheid helpt werkzoekende 45-plussers daarbij met een transitiepremie tot 1000 euro per maand in het opstartjaar.

8. Koudwatervrees? Start dan als zelfstandige in bijberoep

Ineens de stap zetten naar een zelfstandig bestaan schrikt je nog even af? Probeer dan een tussenoplossing uit: je wordt zelfstandige in bijberoep, terwijl je (eventueel deeltijds) blijft werken voor je baas. Je moet wel minstens halftijds aan de slag blijven. Op die manier kan je uittesten hoe de markt reageert op je activiteit en kan je het moment beter uitkiezen om voltijds zelfstandige te worden.

9. Je partner is al zelfstandige, maar jouw ondernemersdroom mag ook een kans krijgen

Eén partner die als zelfstandige door het leven gaat, terwijl de andere een baan heeft in vast dienstverband. De ideale combinatie? Maar dan moet die tweede partner misschien zijn of haar droom opbergen omdat het te riskant is voor het gezinsinkomen … Ook hier is passend advies meer dan welkom. Intussen kan je ‘klein’ starten als zelfstandige in bijberoep. Let wel: met twee zelfstandigen in één gezin is je sociaal leven in gevaar.

10. Vind de moed om het papierwerk nauwgezet op te volgen

Bij de start van je onderneming staan je bank, boekhouder, zelfstandigenorganisatie en andere instanties klaar om je een handje toe te steken bij de papiermolen. Maar bij de uitbouw van je activiteiten zal je die vooral zelf moeten opvolgen. Als je de administratie verwaarloost, kom je al snel in de problemen door onbetaalde facturen, boetes en ander onheil. Maak dus geen puinhoop van je papierwerk.