"We hadden een te verschillende visie op de toekomst, iemand moest het schip verlaten" Benjamin Rieder stapte uit zijn eigen bedrijf Bubble Post

Vijf jaar geleden richtte Benjamin Rieder Bubble Post op samen met twee vrienden. Ze wilden goederen op een ecologische manier leveren in de stad. Bestelwagens dropten de zending aan de rand en zij vervoerden die met elektrische wagens of fietsen naar het centrum.

‘Het begon allemaal klein, vaak sprongen we zelf op de fiets. Maar ons klantenbestand breidde snel uit. Om die groei te kunnen volgen, ontwikkelden we onze eigen IT-systemen en zelfs speciale fietsen. Plots werkten we voor bedrijven over heel België en Neder- land en hadden we 150 medewerkers in vaste loondienst.’

‘Ik kan niet zeggen dat we té snel gegroeid zijn. We hadden die klanten in andere steden nodig om uit te brei- den. Maar we hebben misschien niet voldoende nagedacht over de manier waarop we zijn gegroeid. Bestellingen opvolgen in Luik of Amsterdam is niet evident als je in Gent zit. Je kan dingen niet meer van dichtbij managen. En je kan daar wel goede mensen aanwerven, maar dan moet je zorgen voor een goede communicatie. Informatie en data moet van de ene uithoek van het bedrijf naar de andere raken. Dat liep bij ons te moeizaam.’

Goed geoliede machine

‘Inmiddels is daaraan gewerkt. Bubble Post bestaat nog steeds, alleen maak ik er geen deel meer van uit. We hadden iemand in dienst genomen om structuur te brengen in de groeiende organisatie en er een goed geoliede logistieke machine van te maken. Maar uiteindelijk kregen we een verschillende visie over de toekomst van het bedrijf. Een héél verschillende visie, dus iemand moest het schip verlaten. Om continuïteit in het bedrijf te waarborgen moet je gaan voor de ideeën waar de meerderheid in gelooft, dus ik ben vertrokken. Met Californication Management ondersteun ik nu andere starters."

Je weet nooit welke crisis er op je pad komt, zet afspraken goed op papier Benjamin Rieder

‘Of ik andere starters zou aanraden om investeerders goed te screenen? Goh, dat kan je moeilijk doen. Wij hebben tenslotte lang wél op dezelfde lijn gezeten. Maar je weet nooit welke crisis er op je pad komt. Daarom zou ik wel adviseren om van in het begin goede afspraken op papier te zetten.’

Tip van Wouter Desmet, partner bij EY en spreker op de conferentie Failing Forward: “Stel een starterscharter op”

‘Het is veel beter om af te spreken wat er moet gebeuren bij conflicten wanneer die er nog niet zijn. Bij een start-up zijn de waar- den niet altijd even duidelijk. Bij de eerste werknemers die je aanneemt, doe je per- soonlijk jouw visie uit de doeken. Maar naar- mate er meer personeel bijkomt, is dat niet meer haalbaar. Zorg dus dat iedereen weet waar je met jouw bedrijf naartoe wil.’

