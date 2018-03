week van de mogelijkheden Gesponsorde inhoud ‘Thank God it’s Monday!’ en twee andere redenen waarom jij net als Katrien van Wonderwalls ondernemen de max zou vinden Aangeboden door Agentschap Innoveren en Ondernemen

00u00 0 HLN.start Waarom zou je je aan een ondernemersavontuur wagen? Om verlost te zijn van het gezeur van je baas en poen te scheppen? Misschien, ja. Maar ondernemen brengt nog veel andere, zelfs zaligere voordelen met zich mee, die Katrien van Wonderwalls je graag verklapt. Hint: de hashtag #TGIF zal je nóóít meer nodig hebben.

Al sinds 2015 transformeert Katrien, met verfborstel of washitape in de aanslag, kale muren tot prachtige kunstwerkjes. Eerst deed ze het in haar eigen huis, dan bij vrienden thuis en al snel kon ze daarna haar eigen onderneming opstarten: Wonderwalls. Nochtans had ze voordien nooit geschilderd. “Maar ik houd wel al mijn hele leven van creatief zijn en van alle creatieve uitingen. Architectuur, muziek, mooie dingen in het algemeen: ik kan in alles schoonheid of inspiratie vinden. En toch had ik zelden zelf een verfborstel vastgehad. Gelukkig ben ik een durver. De eerste keer dat ik een muurschildering besloot te maken, dacht ik: dóé het gewoon en als het mislukt, overschilder ik het wel. Ik geloof echt dat alles uiteindelijk goedkomt, zolang je maar de sprong durft te wagen.”

Selfmade beroep

Dat geloof stelde Katrien ook gerust toen ze Wonderwalls in het leven riep. “Ik heb er niet te hard over nagedacht en heb gewoon gesprongen: ik lanceerde de website en zwierde foto’s en video’s erop. Als je te hard blijft nadenken, start je waarschijnlijk nooit een onderneming. Je moet wat lef hebben. En ook wel van nature ietwat een doe-het-zelver zijn. Ik houd ervan om dingen in eigen handen te pakken én ik houd van avontuur, dat droeg ongetwijfeld bij aan mijn beslissing.”

Als je te hard blijft nadenken, start je waarschijnlijk nooit een onderneming. Je moet wat lef hebben. Katrien Vanderlinden

Dat een eigen bedrijfje, en zeker eentje in de creatieve sector, hard knokken is, schrok Katrien niet af. Elke opdracht is een nieuwe verrassing en zo heeft ze het graag. “Ik vind het heerlijk dat ik mezelf voor elke muurschildering moet heruitvinden. Het vraagt wel veel energie, maar gelukkig heb ik veel opdrachtgevers die dat creatieve proces naar waarde schatten. En als het me lukt om zo’n uitdaging tot een goed einde te brengen, is de voldoening immens. Om nog maar te zwijgen van het gevoel dat zo’n eigen bedrijfje me geeft. Het idee dat ik mijn beroep zélf heb gemaakt, samengesteld met het lekkerste uit de menukaart als het ware, en het altijd kan blijven vormgeven, geeft zoveel vertrouwen. Kunnen denken van: ik kán dit echt, ik kan op mezelf rekenen – dat voelt zo fantastisch.”

Elke dag pyjamadag?

Durf en een zin voor avontuur heeft een ondernemer-to-be dus best in zijn pakket zitten. En Katrien kan nog wel wat essentiële karaktertrekken opnoemen. “Veerkracht! Als het voor je bedrijfje even tegenvalt, mag je niet in paniek schieten. Besef gewoon dat het over een week of enkele maanden wel beter zal gaan en geniet juist van de rustigere periodes, om dan opgeladen de drukkere tijden tegemoet te gaan. En het helpt natuurlijk om gepassioneerd te zijn door wat je doet, het gevoel te hebben dat je gerust élke dag in de weer zou kunnen zijn met je project. Even handig: een verantwoordelijkheidsgevoel. Want oké, je mag weleens een dag in je pyjama blijven zitten, maar de dag erna moet je wel de intentie hebben om er weer in te vliegen. Je moet je fabriek draaiende willen houden.”

Voor wie het al voelt kriebelen, heeft Katrien nog wat goede raad. Dat je niet moet denken ‘het lukt maar niet’ of ‘de mensen zitten niet op me te wachten’. “Als het niet onmiddellijk hard gaat, heb je net tijd om meer inspiratie op te doen en goed na te denken over hoe je jezelf verder kan ontwikkelen. Ik kan het iedereen aanraden, het ondernemen. Zelfs al heb je maar de kleinste intentie of de onschuldigste droom: doe het! Het is zo waardevol voor jezelf, als mens, om je eigen brood te verdienen en op je eigen benen te staan.”

