"Ondernemen is de max" en waarom jij het ook moet doen volgens Katrien van Wonderwalls

28 februari 2018

00u00 0 HLN.start Het lijkt een gigantische stap, je eigen zaak oprichten. En toch. Droom je van ondernemen, durf die stap dan gewoon te zétten, vindt Katrien Vanderlinden. Om haar bedrijfje Wonderwalls in het leven te roepen, moest ze ook wat lef bijeenrapen, maar drie jaar later is ze nog altijd dolgelukkig dat ze dat deed.

Vier jaar geleden zat Katrien in haar nieuwe huis met de handen in het haar. “Ik vond maar geen mooi behangpapier voor de kinderkamer. Dus dacht ik in een impulsieve bui: waarom probeer ik zelf niks te schilderen? Het resultaat was gelukkig heel goed gelukt en dat vonden ook alle vrienden die op bezoek kwamen, waardoor ik ook met hun muren aan de slag mocht en in kledingwinkel Pastoor in Aalst zelfs een grotere wand kon aanpakken. Van dat project plaatste ik mooie foto’s en een video online, Weekend Knack pikte die op en zo ging de bal aan het rollen.”

Put a face on it

En dus maakte Katrien van haar hobby haar onderneming.

Ik ben altijd al een creatieve duizendpoot geweest. Het idee dat ik mezelf als zelfstandige zoveel vrijheid zou kunnen geven en altijd wel sowieso íéts zou kunnen doen, trok me over de streep. Katrien Vanderlinden

Hoe je dan je hobby tot een echte business maakt? Katrien deed het door haar onderneming een ‘smoel’ te geven. “Als artdirector voor tv was ik veel bezig met branding en huisstijlen te bedenken. Dus dat deed ik ook onmiddellijk voor Wonderwalls. Ik lanceerde een website met daarop een toffe video en veel mooie foto’s van mijn projecten, die het ook op Instagram goed deden. Je kan als ondernemer nog zulke fantastische dingen maken of doen, als je ze niet goed communiceert naar de buitenwereld toe, ben je aan het preken voor een lege kerk. Een website, foto’s, visitekaartje: die zijn samen de verpersoonlijking van je product en kunnen aan de buitenwereld tonen wie je bent.”

Boekhouding? Euh…

“Toch had ik ook wat onderschat hoe arbeidsintensief m’n onderneming ging zijn”, bekent Katrien. Ze dacht vier of vijf muren per maand te kunnen beschilderen, terwijl het er nu één of twee zijn. “Zo’n muurschildering vraagt meer voorbereiding, denkwerk en handenarbeid dan je denkt. Soms is het ook wat zoeken om feedback van een klant goed om te zetten naar een tekening – praten over ontwerpen is gewoon niet makkelijk als je dat niet gewoon bent.”

Katrien begon allesbehalve als alwetende onderneemster aan het avontuur. En toch hield dat haar niet tegen om er vol overtuiging in te springen. Financiële kennis, bijvoorbeeld? Had ze niet. “Van boekhouding wist ik nÍks. Maar ik ben niet beschaamd om hulp te vragen aan de mensen rondom mij. Bij het kleinste probleem ga ik bij mijn boekhouder of vrienden met businesskennis te rade. Iedereen heeft zulke klankborden in z’n omgeving, je moet ze gewoon durven aanklampen. En zo leer je onderweg ook heel veel, tot je minder en minder hulp moet vragen. Natuurlijk ben ik na drie jaar nog altijd wat zoekende naar hoe ik m’n onderneming het best ontwikkel en krijg ik nog altijd opdrachten waarvan ik denk: oei, hoe pak ik dít aan? Vorig jaar beschilderde ik bijvoorbeeld een basketbalveld in Aalst en dat was een compleet nieuwe uitdaging. Maar net het feit dat ik telkens weer iets nieuws en prikkelend op mijn bord krijg, maakt dit avontuur ongelofelijk leuk.”

