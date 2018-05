Failing forward Gesponsorde inhoud #MotivationalMonday: quotes van straffe ondernemers om je week goed te starten Aangeboden door Failing Forward

14 mei 2018

Krijg je deze week moeilijkheden of tegenslagen op je pad? Lees dan deze motivational quotes en krijg goesting om te blijven knokken. We oogstten ze tijdens het And& Festival in Leuven, waar grote namen uit de muziekscene getuigden over hun successen én fuck-ups. Hun remedie tegen verslagenheid? Een portie perspectief!

Count your blessings Dirk Swartenbroeckx

Focus elke dag op alle redenen waarom je jezelf gelukkig mag prijzen, tipt Dirk Swartenbroeckx, want die zíjn er. Die naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar Dirks alter ego Buscemi heeft je zeker al eens de benen doen losgooien. De internationaal bekende dj is intussen 22 jaar bezig, maar zag ook weleens zwarte sneeuw. “Ik zat jarenlang bij een Antwerps label en dat liep als een trein. Tot die firma failliet ging. Door achterstallige royalty-uitbetalingen en het feit dat zij eigenaar waren van mijn originele tapes, heb ik het toen zwaar gehad. Gelukkig hebben mijn advocaten alles kunnen recupereren en kon ik nadien de stap zetten om onder mijn eigen label verder te gaan”. Tegenslagen zijn er altijd, aldus Buscemi, maar hij zou er zijn carrière niet voor willen opgeven. “Af en toe ga je tegen de grond, maar dan klauter je weer recht. En weet je, ik kan al tien jaar van mijn muziek leven én heb al de halve wereld afgereisd. Mooier kan toch niet?”

Don’t get too greedy Peter Decuypere

Het uiterste uit alles willen halen kan goed zijn. Maar word nooit niet té hebberig, want dat kan je weleens zuur opbreken. Dat ondervond ook Peter Decuypere. Nauwelijks 22 was hij toen hij zijn eerste nachtclub opende in een West-Vlaams dorp. “Dat gaat nooit lukken, Peter”, waarschuwde iedereen hem, maar het lukte wél. Ook zijn volgende ‘kindjes’, de Brusselse club Fuse en I love Techno, waren een groot succes. I love Techno vulde vlotjes vijf zalen met 35.000 technoliefhebbers en bleek een goudmijn. “En toen werd ik overmoedig. Ik verhoogde de frequentie van I love Techno naar twee edities per jaar. Niet zo slim.” Noch de artiesten, noch de bezoekers zaten te wachten op die extra editie en Peter verloor veel geld.

Na die misser lanceerde Peter nog enkele clubs en evenementen – soms succesvol, soms niet – maar gooide het dan toch over een andere boeg. “Vandaag geef ik les en schrijf ik boeken. Geen activiteiten waar je rijk van wordt, maar ik doe het wel verschrikkelijk graag. En eerlijk, het nachtleven is ook niet iets dat je eeuwig kan blijven doen.”

You win some, you lose some Toon Janssens

Sommige dagen is het leven een feest. Andere dagen komt er dan weer nauwelijks volk opdagen op je feest. Maar dat is nog geen reden om op te geven, vindt Toon Janssens. Hij nam zo’n 10 jaar geleden de nachtclub Silo in Leuven over. Er werd gelachen en gedanst, maar er waren ook kopzorgen, financiële katers en onophoudelijke politie-invallen. Een pesterige bovenbuurman zorgde er uiteindelijk met aanhoudende geluidsoverlastklachten voor dat de club moest sluiten. Vandaag runt Toon met Kazz Electronic Music Agency een succesvol boekingskantoor, maar zijn gefaalde nachtclubavontuur is hij niet vergeten. “In onze maatschappij is fouten maken not done. Zelfs mijn zoontje van 7 heeft al last van faalangst op school. Mijn belangrijkste les na de sluiting van Silo is dat succes niet alleen een kwestie van cijfers is. Zelfs al staat er maar tien man op de dansvloer: als die zich rot amuseren, is het toch een geslaagde avond?”

Zit je zelf met ondernemerskriebels of –frustraties? Geen betere oppepper dan een avond vol getuigenissen van anderen die ook het klappen van de zweep kennen.

De eerstvolgende Faalfolie, met veerkrachtige ondernemers en hun fuck-ups, gaat door in Kortrijk (29 mei - Hanger K). Inschrijven doe je hier.

Meer informatie vind je op www.metfalenenopstaan.be