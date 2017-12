BNP.start Gesponsorde inhoud “Mensen helpen is onze grootste drijfveer”: deze ondernemers verkiezen sociaal engagement boven winst Aangeboden door BNP Paribas Fortis

Dat het bij ondernemen niet alleen over harde euro’s moet gaan, bewijzen de verhalen van ondernemers met een hart voor de goede zaak. Zij meten hun winst aan de hand van de positieve bijdrage die ze leveren aan de samenleving. Met een terugblik op hun mooiste momenten, maken deze drie ondernemers duidelijk waarom zij kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verbouwing op maat zorgt voor kippenvel

Ondernemer Jean-Paul Lefebvre bouwt en verbouwt woningen voor senioren en mensen met een beperking, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen. Hij is lange tijd mantelzorger geweest voor een MS-patiënte, en besloot de handen uit de mouwen te steken toen hij zag dat hulpbehoevenden in onze samenleving bij woningaanpassingen vaak aan hun lot overgelaten worden. “Elk nieuw project starten we met een gesprek tussen onze klant en een ergotherapeut, die alle concrete woonnoden van de klant blootlegt. Daarna gieten we alles in een totaalplan, gaan we op zoek naar aannemers, maken we onze klanten wegwijs in de bouw- en woningsubsidies, brengen we ze in contact met de mutualiteit, regelen we de bouwvergunning en coördineren we de werken: letterlijk alles wat bij zo’n project komt kijken, voeren we uit.”

“In totaal brachten we de voorbije drie jaar 1.500 projecten tot een goed einde. Dat zijn meer dan duizend mensen die we hebben kunnen helpen: dat is mijn grootste drijfveer. Ik zie nog altijd het dankbare gezicht voor mij van die jongen in zijn elektrische rolstoel die fan is van Club Brugge. We verbouwden de woning van zijn ouders volgens zijn noden, en voorzagen als kers op de taart een truitje van zijn favoriete voetbalploeg, dat we lieten signeren door alle spelers van de club. Ik krijg opnieuw kippenvel.”

Een fair loon én vrijheid

Solid Crafts zet zich in voor eerlijk geproduceerde mode en accessoires, en brengt daarvoor bekende merken als Dries Van Noten, AS Adventure en LN Knits in contact met handwerkateliers in Peru, India en Kenia. “Daarmee geven we arme vrouwen in die zuidelijke landen werk aan een fair loon”, zegt Lyn Verelst, algemeen manager bij Solid Crafts “We koppelen sociaal engagement aan de commerciële mode-industrie, en daar worden alle betrokken partijen beter van. De vrouwen in de ateliers hebben werk, de merken verkrijgen hun waar uit eerlijke handel en de consumenten kopen duurzame en kwaliteitsvolle artikels.”

“Ondertussen stellen we op die manier wereldwijd 750 vrouwen te werk. We richten de ateliers ter plaatse op en zoeken vanuit ons kantoor in België naar merken die mee willen stappen in ons verhaal. We voelen dagelijks welke impact we nalaten op het leven van onze vrouwelijke arbeiders. Zo stond er aan de poort van ons breiatelier in Peru onlangs een boze echtgenoot. Hij wilde zijn vrouw weghalen, omdat ze niet meer luistert naar hem sinds ze bij ons werkt. Die vrouw heeft geweigerd om mee te gaan, omdat ze slecht behandeld wordt door haar echtgenoot. We geven die vrouwen niet alleen een loon, maar we schenken hen ook vrijheid en maken hen minder afhankelijk.”

De onschatbare waarde van applaus

Ook in de culturele sector valt ondernemerschap te combineren met engagement, zo bewijst Het Gevolg. Al sinds 1984 spelen ronkende namen als Sien Eggers, Michaël Pas, An Nelissen en Vic De Wachter bij dit theatergezelschap. Daarnaast betrekt Het Gevolg maatschappelijk kwetsbare mensen bij theater, door hen te laten deelnemen als acteur. “We maken stukken met mensen in armoede, vluchtelingen, drugverslaafden en mensen met een beperking”, vertelt directeur Stefan Perceval. “We geven die mensen een stem, luisteren naar hun verhaal en geven hen het vertrouwen dat ze wel ergens bijhoren. En dat het voor de maatschappij de moeite loont om in hen te investeren. Dat heeft ons theaterproductiehuis echt vleugels gegeven. Dankzij de positieve mond-tot-mondreclame zitten onze zalen bij iedere voorstelling afgeladen vol.”

“Het applaus na een opvoering is voor de deelnemers van onschatbare waarde. Een onvergetelijk moment voor ons is toen een autistische jongen bij ons opnieuw begon te spreken – ook al had hij dat sinds het overlijden van zijn vader al een jaar niet meer gedaan. Hij stond uiteindelijk tweemaal op de planken in een uitverkochte Singel. Of die jongen die bij ons terechtkwam uit het bijzonder onderwijs, in een rolstoel. Ondertussen kan hij opnieuw stappen én werkt hij zelfs bij ons vast in dienst. Om al die redenen doen we dit.”

