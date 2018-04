Failing forward Gesponsorde inhoud “Geef jezelf nooit gewonnen”: hoe creatieveling Kristoff omging met mislukkingen tijdens moeizaam filmproject ‘ZOOks’ Aangeboden door Failing Forward

Creatief ondernemer Kristoff Leue (45) liet zich al opmerken met projecten als W@=D@ met broer Dimitri en Pieter Embrechts en de docureeks ‘Couleurs Carolo’. Begin dit jaar lanceerde hij ‘ZOOks’, een kinderanimatiefilm. Wat aan die lancering voorafging, was een tienjarenparcours vol uitdagingen en tegenslagen.

“Ik kon het mezelf makkelijk maken door te herhalen wat ik al deed, maar dat zit niet in mijn natuur” Kristoff Leue

Vaarwel, comfortzone

‘ZOOks’ ontstond zoals de meeste van Kristoffs projecten uit een ontmoeting, in dit geval met de commercieel directeur van de Antwerpse Zoo. “Ze kende me van W@=D@ en vroeg me hoe ik dat informatieve kinderproject zou vertalen naar een verhaal rond de mens-natuurrelatie. Zo begon ik te schrijven aan het script voor ‘ZOOks’. Het zou de eerste Belgische animatiefilm voor kinderen op basis van een origineel verhaal worden. Waarschijnlijk mijn eerste kapitale denkfout: er is een reden waarom niemand ons dat had voorgedaan.”

“Had ik toen gekozen voor een eenvoudige fictiereeks met een simpel verhaal en technieken die ik al onder de knie had, dan was ‘ZOOks’ in drie jaar ingeblikt. Maar dat ligt niet in mijn aard. Ik zie de dingen steeds groter en wil met elk project buiten mijn comfortzone treden. Eerder een karaktertrek dan een ondernemerstrek, vrees ik. Het is misschien zelfs een eigenschap die succesvol ondernemen in de weg staat.”

Opoffering vereist

“Onderweg haakte de Zoo, onze belangrijkste partner, af. Ze verloren hun vertrouwen in de haalbaarheid van het project. Een zware klap, maar de echte genadeslag kwam er toen ook een geplande Canadese coproductie op het laatste nippertje niet doorging. Op dat moment hing het project zelfs niet meer aan een zijden draadje; het draadje was al geknapt. Ik kon de film toen alleen nog redden door quasi al mijn rechten af te staan. Een zwaar persoonlijk offer, waarvan ik nog steeds de gevolgen draag. Maar het was de enige manier om te garanderen dat ‘ZOOks’ er zou komen.”

Ready, set, volgende project!

De afwerkingsfase van ‘ZOOks’ was voor Kristoff ook een mentaal verwerkingsproces. “Ik leerde veel over mezelf en mijn methodes. Eigenlijk is elk project een soort contrastvloeistof waarmee je je manier van werken scherper stelt. Je wil je creaties altijd perfectioneren. Jezelf gewonnen geven mag je nooit doen. Ook al krijg je klappen: gewoon doorploegen!”

“Mijn eindbalans? Financieel en qua waardering haalde de film niet zijn volle potentieel, maar voor mij is impact het belangrijkste criterium. En dat zit ’m in het raken van mensen. Op dat vlak ben ik ‘voldoende tevreden’. En dat is in zekere zin nog niet eens zo slecht.”

“Tijd voor een zwart gat daarna was er niet: al tijdens ‘ZOOks’ startten we met een nieuwe animatiefilm. Eentje met een uitgepuurde grafische stijl en Afrikaanse vibes. Het wordt trouwens een musical. Weer iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan.” (lacht)

Om echt creatief te zijn, moet je durven te mislukken.

