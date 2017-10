"Een administratief wonder ben ik nog altijd niet, maar Ik heb wel constant zicht op mijn cash flow" Isabelle Dumortier runt haar Tutu Shop met lessen uit haar faillissement Aangeboden door Failing Forward

13u07 0 RF Isabelle Dumortier van The Tutu Shop HLN.start Hoewel de deurwaarders haar ondernemersvreugde bijna hadden afgepakt, kan Isabelle Dumortier zich geen leven voorstellen zonder eigen zaak. 'Doe wat je graag doet, maar verwaarloos minder leuke taken niet,' met dat motto zet ze vandaag Hoewel de deurwaarders haar ondernemersvreugde bijna hadden afgepakt, kan Isabelle Dumortier zich geen leven voorstellen zonder eigen zaak. 'Doe wat je graag doet, maar verwaarloos minder leuke taken niet,' met dat motto zet ze vandaag The Tutu Shop internationaal op de kaart.

Amper 18 was Isabelle Dumortier toen ze een eigen webshop startte. Omdat die zo goed draaide, richtte ze een bedrijf op gespecialiseerd in offshore development, waarbij ze websites bouwde voor buitenlandse klanten. ‘Maar ik had te weinig administratieve kennis om zo’n zaak te runnen’, weet Isabelle nu. ‘Ik had wel een examen bedrijfsbeheer afgelegd, maar ik was niet veel wijzer geworden uit het boek dat ik daarvoor moest doornemen. Ik had dus geen idee hoeveel belastingen ik zou moeten betalen en wanneer. Ik onderschatte de kosten voor de sociale zekerheid en ik volgde mijn uitgaven niet nauwkeurig genoeg op. Daar ontstonden de problemen.’

Kop koffie

Hoewel Isabelle gedwongen was om haar zaak stop te zetten, was ze vastberaden om te blijven ondernemen. Momenteel runt ze onder andere The Tutu Shop, waarmee ze ook internationaal tutu’s aan de man brengt. ‘Ik weet nu dat ik hulp moet durven te vragen’, vertelt ze. ‘De mensen van de dienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg kom je meestal pas tegen als het misgaat. Maar wist je dat zij ook een adviserende rol hebben? Je moet niet bang zijn om collega-zelfstandigen om advies te vragen. Het kan geen kwaad om een succesvolle ondernemer uit jouw sector een mailtje te sturen waarin je jezelf voorstelt en aanbiedt om een kop koffie te gaan drinken. Zo kan je een netwerk uitbouwen dat heel waardevol is en krijg je veel tips.’

Wist je dat de sociale zekerheid je ook kan uitleggen hoe je niet in de problemen komt? Isabelle Dumortier

Een administratief wonder zou Isabelle zichzelf nog steeds niet noemen. ‘Maar ik besef nu heel goed hoe belangrijk administratie is. Daarom heb ik een duidelijk dashboard waarop ik elke dag de cash flow in de gaten kan houden. Zo zie ik continu hoeveel geld er gaat naar advertising op social media, hoeveel bestellingen er dagelijks binnenkomen en welke betalingen er moeten gebeuren. Daar kruipt heel wat tijd in, maar je moet het erbij nemen. Doe wat je graag doet, maar verwaarloos zulke taken niet want anders kan het snel mislopen.’

Luc Wynant, partner bij Van Olmen & Wynant vindt niet dat advies altijd geld hoeft te kosten.

‘Veel starters kennen hun product uitstekend, maar weten te weinig hoe je een onderneming opricht en welke juridische verplichtingen er zijn. Dat is ook normaal. Je kan hulp vragen aan een professional, maar advies hoeft niet per se geld te kosten. Collega-ondernemers zijn vaak bereid om te helpen zonder dat er een vergoeding tegenover staat. Zeker zolang je in de opstartfase zit. Stel een raad van bestuur samen met wie je elke maand samenkomt om de situatie te evalueren, want je noden veranderen continu. Zo heb je een klankbord dat je helpt om beslissingen te nemen en blijf je goed bij de pinken.’

