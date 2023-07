HLN onderzoekt: waar zijn verzorgingsproducten het goedkoopst? “Exact dezelfde fles douchegel kost in deze winkel bijna 10 euro meer”

Comeback in volle gang: Marc Coucke is bijna weer miljardair dankzij aandelen in deze 38 bedrijven

Het gaat weer de goede kant uit met de bankrekening van Marc Coucke (58). Nadat hij jarenlang officieel miljardair was, zakte hij in 2021 na een monsterboete onder die symbolische grens. Maar nu is de weg naar boven weer ingezet. Zoveel mag blijken uit de nieuwe jaarrekening van zijn koepelholding Alychlo. Hoeveel bezit Coucke nu juist? En welke bedrijven hebben afgelopen jaar zijn spaarpotje doen aandikken? Een kijkje in de cijfers van één van de rijkste Belgen.