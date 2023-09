▶ HLN LEGT UIT. “Komt er een nieuwe staatsbon met een nog hogere rente?”

Mijn reisbudget Didier betaalde 5.500 euro voor zijn gezinsva­kan­tie aan de Costa Brava: "Een last-minute van TUI was goedkoper én comfortabe­ler geweest”

Na de vele vakanties in een huisje in Zuid-Frankrijk wilden Didier (41) en zijn vriendin Stefanie (38) - en vooral hun kinderen - wel eens wat anders. Ze vlogen deze zomer naar Barcelona om een citytrip in de stad te combineren met waterpret en ontspanning in Lloret de Mar. Didier maakt nu de balans op: hoeveel heeft hun zesdaagse reis gekost? Wat was het duurst? En welke budgettips heeft hij? “Voor amper 7 euro konden we hier zwemmen met een prachtig uitzicht over Barcelona.”