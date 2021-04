HLN DOC. Sluwe bedrijven beloven minderjarigen luxeleven op social media: “Meer dan 1.000 euro verloren, al had het veel erger kunnen zijn”

Slapend rijk worden vanop een tropisch eiland, je eigen baas zijn en financiele vrijheid in je leven, wie wil dat nu niet? Die boodschap krijgen honderden jongeren in ons land dagelijks te horen op sociale media. Volgens influencers van multi-level marketingbedrijven kunnen die dromen ook werkelijkheid worden, op voorwaarde dat je hun opleiding in online trading en cryptocurrency volgt. Maar hoe realistisch zijn zulke beloftes? HLN DOC infiltreerde maandenlang bij een multi-level marketingbedrijf dat zelfs minderjarigen aan het lijntje houdt met een droomleven dat te mooi is om waar te zijn.