HLN DOC. Sluwe bedrijven beloven jongeren luxeleven op social media: “Meer dan 1.000 euro verloren, al had het veel erger kunnen zijn”

L'Oreal ziet omzet groeien in eerste kwartaal

16 april De Franse cosmeticaverkoper L'Oreal heeft in het eerste kwartaal een omzet van 7,61 miljard euro geboekt. Dat is 10,2 procent meer dan een jaar eerder, als de effecten van de verkoop van bedrijfsonderdelen en wisselkoersen niet worden meegerekend. Dat meldt L'Oreal vandaag in een persbericht.