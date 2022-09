Historische verhoging Europese rente: wat gebeurt er met je spaarboekje, lening en beleggingen?

“De beurs begint meestal al tijdens de recessie weer te stijgen”: beginnend belegger Michael (27) krijgt beursad­vies van onze geldexpert

Kopen, verkopen of houden? Als professionele beleggers het in deze woelige tijden al niet zo goed meer weten, wat dan met de beginnende investeerder? Michael Decoutere (27) uit Aarlen is zo’n nieuwkomer op de beurs. Hij legt zijn vragen voor aan onze geldexpert Pascal Paepen, die met verrijkende antwoorden komt.

8 augustus