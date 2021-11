Historisch lage werkloosheid in Vlaanderen. Werkexpert: ”Probleem van onze arbeidsmarkt ligt elders”

221.000 Belgen werken deeltijds omdat crèche duur of onbeschik­baar is: “Nood aan opvang waar ouders met moeilijke werkuren terechtkun­nen”

Volgens het Belgische statistiekbureau Statbel werkten in 2020 exact 1.098.105 Belgen deeltijds in loondienst. Sommigen omdat de job die ze wensten alleen parttime beschikbaar was, omdat ze gewoonweg niet ambieerden voltijds te werken of omdat ze werken combineerden met studeren. Maar de reden die met stip op één staat, is ‘een gebrek aan of het zich niet kunnen veroorloven van gepaste kinderopvang of/en opvang voor andere afhankelijke personen’, stipt onze werkexpert Stijn Baert aan. Hoe lossen we dat probleem op? En wat kan je doen als ouder als je in hetzelfde schuitje zit?

23 augustus