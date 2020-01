Hillman Travel gaat 18 Thomas Cook-winkels heropenen in ons land HAA

16 januari 2020

11u48

Bron: Belga 0 Geld Het Nederlandse Hillman Travel gaat 18 reiswinkels heropenen in ons land. Dat zegt operationeel directeur Simone Boon aan Belga.

Het gaat om 17 locaties in Vlaanderen en 1 in Wallonië. Tegen maart 2020 zullen zowat 25 personeelsleden onder de naam Hillman Travel reizen verkopen in Belgie.

Het financieel gezonde Thomas Cook Retail België moest vorig jaar de boeken sluiten, nadat het Britse moederbedrijf over de kop ging. 91 Thomas Cook-winkels in ons land moesten de deuren sluiten. Met 530 betrokken jobs, was dat meteen het grootste faillissement van 2019.

De Spaanse toeristische speler Wamos nam 62 vooral Waalse reisbureaus over. De 29 overige shops werden overgenomen door de Nederlandse ondernemers Franz Bergman en zijn zoon Franz Bergman jr. Onder de naam Hillman Travel gaan zij vanaf het voorjaar reizen aanbieden in ons land.