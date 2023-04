Hildes pensioen halveerde bijna door een erfenis: “De rechter gaf mij gelijk, maar de pensioendienst gaat in beroep”

Bedrijfswa­gen of mobili­teits­bud­get? Expert bespreekt de mogelijkhe­den en waar je best rekening mee houdt voor je de overstap maakt

In de plaats van een bedrijfswagen kan je werkgever soms ook een mobiliteitsbudget aanbieden. Maar wat is financieel de slimste keuze? En wat zijn nog alternatieven naast een treinabonnement of een (elektrische) fiets? Mobiliteitsexpert Bart Hollebekkers (SD Worx) legt uit wat je opties zijn en welke financiële gevolgen je kunt verwachten.