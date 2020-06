Hilde Crevits: “Hinderpremie voor horeca vervalt na heropening” HAA

02 juni 2020

14u09

Bron: VRT, VTM NIEUWS 10 Geld Wanneer cafés, restaurants en hotels de deuren weer mogen openen - wellicht vanaf volgende week - dan stopt de hinderpremie vanuit Vlaanderen. Dat bevestigt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) aan onze krant. “Tot nu toe hebben we voor alle handelszaken dezelfde regel gehanteerd: als je open mag, dan vervalt de steun”, zei ze eerder ook in VTM NIEUWS.



Horecazaken die verplicht de deuren moeten sluiten vanwege de coronapandemie, kunnen sinds begin april rekenen op een Vlaamse vergoeding van 160 euro per dag dat ze gesloten zijn. In totaal heeft de Vlaamse regering al voor circa 300 miljoen euro aan premies uitbetaald aan de horeca.





Of horecazaken na de heropening een beroep kunnen blijven doen op steunmaatregelen is binnen de Vlaamse regering officieel nog niet beslist, zo maakte Crevits duidelijk in VTM NIEUWS. “Sowieso is er nu steun tot 12 juni”.

Je kan niet blijven forfaitair aan iedereen gelijke steun geven Minister Hilde Crevits (CD&V)

Handelszaken

Veel zal volgens de minister afhangen van de beslissing die de Nationale Veiligheidsraad morgen neemt, en de wijze waarop de cafés terug open zullen kunnen. Maar Crevits voegde ook toe: “Je kan niet blijven forfaitair aan iedereen gelijke steun geven.”



“Tot nu toe hebben we voor alle handelszaken dezelfde regel gehanteerd: als je open mag, dan vervalt de steun”, zei Crevits. “Ook voor kledingszaken die zelf beslissen om nog niet open te gaan, is de betaling gestopt. Hetzelfde zal gelden voor de horeca.” Dat wil niet zeggen dat er geen enkele compensatie voor omzetverlies kan komen, maar dan zal dat ook voor andere sectoren moeten gelden, en niet alleen voor de horeca.

“Heldere richtlijnen”

De minister beseft naar eigen zeggen dat de horeca in een moeilijke positie zit. “Mensen moeten ook weer durven op café gaan. Vandaar dat we ook de regeling gesloten hebben om bijvoorbeeld de handelshuur ook een stukje uitgesteld te betalen met de lening van Vlaanderen.”

Crevits hoopt alvast dat de Veiligheidsraad morgen een beslissing neemt met “heldere richtlijnen” over hoe de heropening van de horeca er moet uitzien. “Het is noodzakelijk dat dat ook kan gebeuren op een rendabele wijze.” De christendemocrate erkent dat het “wat zoeken zal zijn in het begin”. “Maar binnen de Vlaamse regering zullen we echt ook nog overleggen om te kijken op welke manier we al dan niet steun moeten bijgeven.”

Ook bij de federale regering ligt een pakket aan steunmaatregelen op tafel, onder meer voor de horeca. Het gaat dan onder meer over een verlaging van de btw, die zaterdag voorligt op de ‘superkern’.

