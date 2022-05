Hevige onweersbuien na droogte slecht voor je tuin: hoe interessant is een regenput?

Triodos Bank wil afslanken: tot 150 banen minder tegen 2024

De Nederlandse Triodos Bank wil afslanken: tegen 2024 zal de bank het met 130 tot 150 werknemers of ongeveer 10 procent minder moeten doen. De bank is ook actief in ons land, maar het is nog niet bekend of en hoeveel banen er hier zullen sneuvelen.

17 mei