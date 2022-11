Hetzelfde netwerk, maar lagere prijzen: zijn lowcostproviders dé oplossing voor je hoge telecomfactuur? En waarop moet je zeker letten?

MijntelcoJe hebt het ongetwijfeld al opgemerkt: ook telecomoperatoren hebben prijsstijgingen doorgevoerd door de hogere inflatie. Vaak zelfs zonder dat daar een betere of uitgebreidere dienstverlening tegenover stond. Proximus deed dit eerder deze week nog. Daarom is het misschien in je opgekomen om over te stappen naar een lowcostprovider. Een slimme keuze? Wat zijn de voordelen en nadelen? Mijntelco.be vat alles samen.

Er valt heel wat te zeggen over Proximus, Telenet en Orange, de traditionele telecomspelers in ons land. Ze zijn niet de goedkoopste, maar bieden wel de meest uitgebreide dienstverlening aan, met bovendien ook heel wat extra’s.

Daartegenover zijn er ook kleinere, lowcosttelecomspelers actief op de Belgische markt. Je betaalt er doorgaans wat minder, maar krijgt daarvoor een basis dienstverlening die minder uitgebreid is.

Lowcostproviders beheren geen eigen netwerk voor internet en mobiele telefonie, maar maken gebruik van het netwerk van de grote spelers. Zo maken Scarlet en Mobile Vikings gebruik van het netwerk van Proximus, edpnet steunt op het Orange-netwerk en BASE gebruikt dat van Telenet.

Test Aankoop maakt de vergelijking: hoe tevreden zijn klanten bij lowcostproviders en bij grote operatoren?

Proximus/Scarlet

Als het gebruikte netwerk hetzelfde is en je tevreden bent met een beperkt aanbod, is een overstap naar een lowcostprovider dan de moeite waard? Als we het standaardaanbod van Proximus en Scarlet, wellicht de bekendste lowcostspeler op onze markt, naast elkaar leggen, dan zien we dat Trio Mobile Hot het bekendste pack is bij Scarlet. Voor internet, onbeperkt bellen met 10 GB mobiele data en een beperkt aantal tv-zenders, betaal je 58 euro per maand.

Het aanbod van Proximus dat daar het dichts bij aanleunt, is een Flex XS pack. Het omvat internet, onbeperkt bellen en 5 GB mobiele data voor 63,99 euro per maand. De enige verschillen: een internetsnelheid van 100 Mbps (dubbel zo hoog als bij Scarlet), minder mobiele data en geen tv.

Proximus/Mobile Vikings

Een groter verschil zien we bij de vergelijking tussen Proximus en Mobile Vikings. Bij de lowcostspeler krijg je voor 55 euro per maand thuisinternet aan een snelheid van 100 Mbps, onbeperkt bellen én 15 GB mobiele data. Even snel dus, meer mobiele data en ook onbeperkt, voor minder geld in vergelijking met Proximus. Mobile Vikings biedt geen televisie aan.

Orange/Edpnet

Het populairste aanbod bij edpnet is het VDSL XL pack: thuisinternet aan een snelheid van 100 Mbps, onbeperkt bellen en sms’en, en 10 GB mobiele data. Kostprijs: 46,95 euro per maand.

Gaan we op zoek naar het aanbod bij Orange dat daar het meest op aansluit, dan komen we uit bij het Love Duo pack met GO Plus, dat maandelijks 52 euro kost (nu met 18 euro korting gedurende de eerste drie maanden). Daarvoor krijg je thuisinternet dat 50 Mbps sneller is.

Telenet/BASE

Het internetaanbod van BASE is een buitenbeentje. Je abonnement is in feite een combinatie bij twee providers. Je combineert een abonnement voor mobiele telefoniediensten bij BASE met een internet- en tv-abonnement van TADAAM. Het standaardaanbod van 30 euro omvat ongelimiteerd thuisinternet, een surfsnelheid van 30 Mbps en HD tv-zenders. Wil je een surfsnelheid van 50 Mbps, dan betaal je maandelijks 50 euro.

Het aanbod van Telenet dat daar tegenover staat kost maandelijks 69,10 euro (nu met 10 euro korting gedurende de eerste drie maanden). Met ONE krijg je thuisinternet aan een snelheid van 150 Mbps, onbeperkt bellen en 300 GB mobiele data. Wil je enkel internet, dan betaal je maandelijks 31,41 euro voor een snelheid van 100 Mbps.

Persoonlijk maatwerk

Of je nu beter af bent bij de ene dan wel bij een andere provider, is - zoals vaak - afhankelijk van je persoonlijke situatie. Lowcostoperatoren trachten zicht te onderscheiden door in te zetten op één specifiek segment, zoals snel internet of grote mobiele datavolumes, wat vaak ten koste gaat van andere diensten.

Sommige lowcostoperatoren bieden ook televisie aan, al is het aanbod aan zenders vaak eerder beperkt. Wil je een uitgebreider aanbod, dat betaal je een stuk meer en evolueer je richting de prijzen van Telenet, Proximus en Orange, waar je vaak een uitgebreider aanbod vindt voor een beperkte meerkost.

Moeilijker wordt het als je hogere internetsnelheden wil, bijvoorbeeld om op verschillende toestellen tegelijk te surfen of te streamen. Het internetaanbod bij lowcostspelers is vaak beperkt, of je betaalt meteen meer wanneer je sneller internet wil. Sommige spelers, zoals Mobile Vikings, zijn dan weer echte prijsbrekers als het op snel thuisinternet aankomt.

Een goedkopere internetprovider gevonden? Zo stap je over zonder papierwerk.

Conclusie

Het komt er telkens weer op neer je persoonlijke profiel goed in te schatten en vervolgens alle operatoren te vergelijken op basis van de criteria die voor jou van toepassing zijn. Wil je een uitgebreid pakket, met snel internet, onbeperkt bellen, veel mobiele data voor verschillende toestellen en een uitgebreid tv-aanbod, dan kom je automatisch bij de grote spelers uit. Heb je slechts voor één bepaalde dienst een upgrade nodig, dan bieden de lowcostoperatoren mogelijk een interessante optie.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijntelco.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele tefefonie, televisie en vaste lijn..