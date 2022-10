Het winteruur: zoveel kost één uur tijdsverschil je elke dag aan elektriciteit

De zomer- en wintertijd werd in 1977 ingevoerd tijdens de oliecrisis. De achterliggende gedachte was dat we in de zomer langer gebruik konden maken van het zonlicht en op die manier energie zouden besparen. Vandaag blijkt dat energiebesparende effect dankzij zuinigere verlichting grotendeels achterhaald. Ondanks dat het Europees Parlement in 2019 besliste om het verschil tussen zomer- en wintertijd te bannen, blijft het systeem vooralsnog overeind. Onder meer het ontbreken van een consensus rond een uniforme keuze voor zomer- of wintertijd vormt een hinderpaal.

Effect op je energiefactuur

De meeste gezinnen tekenen het hoogste verbruik op tussen 17 uur en 20 uur. Wanneer we de klok zaterdagnacht opnieuw een uur terugdraaien, wordt het een uur vroeger donker. Dat betekent dat we tijdens de piekuren meer nood hebben een licht en energie. Tot die bevinding kwam ook professor Aoife Foley van de Queen’s University in Belfast. Hij stelt dat het behouden van het zomeruur de energievraag tijdens de piekuren zou doen afnemen, aangezien werknemers dan thuis komen op een moment dat het buiten nog licht is. Volgens de berekeningen van de professor kunnen we op die manier 1,39 euro per dag besparen. Al geldt die berekening wel vanuit het Britse perspectief, met uiteraard ook een andere tijdszone. Als we echter deze berekening doortrekken, komen we voor de gehele winterperiode aan een extra kost van een paar honderden euro’s.

Andere effecten

Naast het energieaspect komen nog andere aandachtspunten naar voren in de discussies rond het al dan niet afschaffen van de zomer- en wintertijd. De plotse omschakeling zou bijvoorbeeld voor veel mensen - kinderen en ouderen in het bijzonder - een negatieve impact op de slaapkwaliteit hebben. Een andere factor is het economische luik, aangezien de wintertijd een negatieve impact uitoefent op ons consumeerpatroon. Vanuit het perspectief van verkeersveiligheid blijkt dan weer dat er meer ongevallen in de week na de uurwisseling gebeuren. Voorstanders van de switch wijzen er ook op dat bij een permanent zomeruur de zon in januari pas om 9u45 zou opkomen.

