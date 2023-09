Het verschil tussen een vast en variabel energiecontract bedraagt al snel honderden euro's: dit is de situatie nu

Kopers kunnen weer onderhande­len over vraagprijs woning: hoe doe je dat en hoe laag kan je gaan?

De stijgende rente laat zich voelen op de huizenmarkt: woningen worden beduidend minder snel verkocht dan de afgelopen jaren. En dat is goed nieuws voor wie wil kopen: er is weer ruimte om te onderhandelen over de vraagprijs. Hoe pak je dit aan? Hoeveel mag je onder de vraagprijs gaan? En kan je onderhandelen over elke woning die nu op de markt komt? Notaris Bart van Opstal en vastgoedexpert Béa Vandendael geven concreet advies om zo’n onderhandeling goed aan te pakken: “Maak je bod maar voor een beperkte tijd geldig.”