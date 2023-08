Het verschil tussen een online en offline energiecontract kan flink wat euro’s schelen: drie voorwaarden om in het oog te houden

Online - vaak - goedkoper

De meeste energieleveranciers bieden goedkopere contractformules aan voor wie kiest voor een online dienstverlening. Ze besparen langs die weg op telefonische bijstand via telefoon of postcorrespondentie en willen de klant daartoe stimuleren. Het verschil tussen een online en offline contract loopt in sommige gevallen zelfs op tot honderd euro of meer. De wijze waarop je het contract ondertekent, scheelt eveneens vaak een slok op een borrel, om diezelfde reden.



