Het tragische einde van Pavel (23), een bitcoinblogger die graag uitpakte met zijn rijkdom

04 mei 2018

23u20

Bron: The Sun 0 Geld In Sint-Petersburg is een blogger die bekend staat onder de naam Pavel Nyashin dood aangetroffen in zijn flat. De omstandigheden van zijn overlijden worden onderzocht. Men vermoedt dat de twintiger niet kon leven met de gevolgen van een overval.

Pavel Nyashin had een blog op Youtube, en postte ook op andere sites vlogs over zijn avonturen in de wondere wereld van de cryptomunten. Maar blijkbaar pakte de jonge belegger in zijn video's ook graag uit met de stapels geld die hij verdiende op het internet. Daarbovenop maakte hij de fout om zijn adres prijs te geven. Het leidde ertoe dat gemaskerde aanvallers hem in januari kwamen overvallen in zijn buitenverblijf in Oblast Leningrad in de buurt van Sint-Petersburg. Volgens The Sun waren ze verkleed als kerstmannen. Ze gingen aan de haal met 20 miljoen roebel (267.000 euro), 70.000 dollar (58.000 euro) en documenten uit de kluis. Er werden ook iPhones gestolen en de man werd door zijn belagers in elkaar geslagen.

Investeerders

Pavel, die regelmatig blogde over cryptomunten, en daarnaast advies gaf aan potentiële investeerders, raakte depressief na de overval. Zijn blog kreeg de voorbije maanden dan ook geen updates meer. Volgens zijn moeder behoorde een groot deel van het gestolen geld aan investeerders toe, en was de jongen niet in staat om het terug te betalen. Hij ging na de overval terug inwonen in het appartement van zijn moeder. Het is daar dat hij dood werd aangetroffen. Volgens de politie zijn er voorlopig geen tekenen dat iemand anders bij zijn dood betrokken zou zijn. Het is niet duidelijk of de daders van de overval in januari al gevat zijn.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.