“Het pensioen van een vastbenoemd ambtenaar is gemiddeld meer dan dubbel zo hoog dan van anderen”: werkexpert klaagt verschil in pensioenopbouw aan

In geen enkel land blijven werknemers zo lang in dezelfde job als in België. Niet dat we noodzakelijk gelukkiger zijn met onze baan, maar velen zitten gevangen in een gouden kooi. Dat heeft vaak te maken met de voorwaarden die we dreigen te verliezen wanneer we van sector of statuut zouden veranderen. Maar is dat echt zo, bijvoorbeeld op vlak van pensioen? Werkexpert Stijn Baert buigt zich over de verschillen in de pensioenen tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren: “Als je schakelt, zit er een grote adder onder het gras.”