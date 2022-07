"Het lijkt me een ideaal moment om goedkoop in te kopen": beginnend belegger Stijn (28) vraagt raad aan onze geldexpert

Onze geldexpert waarschuwt beginnend belegger Delphine (25): “Zorg dat je in orde bent met je fiscali­teit, zeker als je met een buitenland­se broker werkt”

Kopen, verkopen of houden? Als professionele beleggers het in deze woelige tijden al niet zo goed meer weten, wat dan met de beginnende investeerder? Delphine Beun (25) uit Oostende heeft met een diploma rechten op zak duidelijk een geschikt stel hersenen om slimme beslissingen te nemen. Als beginnend belegger stelt ze zich echter nog een pak vragen. Ze legt die voor aan onze geldexpert Pascal Paepen, die met verrijkende antwoorden komt. “Veel mensen kopen crypto, maar weten niet wat het is. Dat is heel gevaarlijk.”

5 juli