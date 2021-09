“Het lijkt een boerenjaar te worden voor aandelen”: Onze experten bespreken de beste beleggingsstrategie voor dit najaar

Sparen Hoe beheer ik het spaargeld van mijn zoon van 13 het best? Jouw lezers­vraag beantwoord

2 september Heel wat ouders willen hun kind graag financieel een duwtje in de rug kunnen geven tegen de tijd dat hij of zij op eigen benen moet staan. Maar hoe doe je dat nu het best? Welke spaarformule kies je? En waar moet je op letten? Brecht Coene, specialist bij Spaargids.be beantwoordt jouw geldvragen.