Het leven van een Vlaamse bitcoinmiljonair: Afrikaanse vrouwen, snelle wagens en misnoegd over politie-inval

Een Vlaamse bitcoinmiljonair met een voorliefde voor exotische vrouwen en sportwagens is in Afrika in het vizier van de politie beland. Omdat hij zijn 21-jarige vriendin 800.000 euro cadeau gaf, verdenkt het gerecht hem van een witwasoperatie. “Het was gewoon een cadeau”, vertelt Marc De Mesel op Youtube. Tegen HLN zegt de man dat hij veel geld verdiende met crypto-investeringen. “De politie liet ons gaan, maar sindsdien leven we in angst.”

Volgens Keniaanse media volgde de politie-inval bij de Belg na een cadeau van zomaar even 800.000 euro aan zijn 21-jarige vriendin Felesta Nyamathira Njoroge. Zij opende afgelopen zomer op 2 augustus een rekening. De dagen erna werd er in vier transacties in totaal 800.000 op gestort.

Verdacht, zo vond het Keniaanse gerecht. Begin september viel de politie binnen in het huis van De Mesel in Kenia. “Ik zat nog in mijn pyjama te chillen toen plots vier agenten binnenstormden”, vertelt hij op YouTube. “Ze arresteerden mij en mijn vriendin en we werden een hele dag ondervraagd. We werden beschuldigd van witwassen, en zelfs van financiering van terrorisme.” De video werd al meer dan 10.000 keer bekeken.

“We leven in angst”

Volgens De Mesel had zijn vriendin eerder al een brief gekregen van de belastingen met de vraag om uitleg. “Daarop vertelde mijn vriendin dat het geld een cadeau was van mij. Dat we een relatie hebben en kinderen, en dat ze zwanger is. Normaal laten ze je na die uitleg gerust. Je moet hier geen belastingen betalen op giften.” De politie liet het koppel vervolgens wel gaan. “Maar sindsdien leven we in angst”, zegt de miljonair. “We hebben schrik dat ze terug zullen komen.”

Volledig scherm Met zijn dochtertje op de arm vertelt Marc De Mesel over de politie-inval in zijn huis. © Youtube

Volgens de Keniaanse nieuwssite Nairobi Wire is het koppel intussen vertrokken uit Kenia, omdat ze zich niet veilig zouden voelen. Hun advocaat vindt de dagvaarding in verband met de schenking ‘vaag’ en wil meer uitleg.

Volgens televisiezender K24 heeft het gerecht op 19 november aan de rechtbank gevraagd het geld “dat wellicht crimineel is” te bevriezen, uit schrik dat het zou verdwijnen. Tal van Keniaanse media toonden de voorbije dagen foto’s van het koppel. De Mesel zegt zelf “dat het onderzoek nog loopt, dat de autoriteiten hoge belastingen eisen en dat hij met hen zal moeten onderhandelen”.

Rijk met bitcoin

Marc De Mesel is een veertiger die al in 1999 begon te investeren. Hij leerde zijn eerste financiële lessen tijdens het uiteenspatten van de internetzeepbel in 2000. Sinds de financiële crisis in 2008 groeide zijn kapitaal “jaarlijks gemiddeld met 40 à 50 procent”, zo vertelt hij in een interview op YouTube. “Sinds ik in 2012 in crypto begon te investeren, haalde ik enorme winsten”, zegt De Mesel.

Volledig scherm Bitcoinmiljonair Marc De Mesel achter het stuur van zijn Lamborghini. © RV Facebook

Rond die tijd raakte hij ook geïnteresseerd in polygamie - het fenomeen waarbij één persoon tegelijk relaties heeft met verschillende andere personen. “Toen ik rond 2017 echt rijk begon te worden, was het tijd om ermee te starten”, zegt hij. Het was meteen de reden waarom hij naar Kenia verhuisde. “Niet voor de lage belastingen, wel voor de zwarte vrouwen”, lacht hij in het interview op YouTube.

Polygamie

“Ik begon uit te gaan met verschillende vrouwen. Ik zag bijvoorbeeld Nancy op woensdag, en Caty op zaterdag. En dan kon ik ze allebei kussen, en met allebei seks hebben. Het was een droom”, zo beschrijft hij de overgang van monogamie naar polygamie.

Volledig scherm Een van de beelden die verschenen in de Keniaanse pers. © RV

Ook voor snelle wagens heeft de cryptomiljonair een voorliefde. Dat blijkt uit de knalgele Lamborghini met gepersonaliseerde nummerplaat ‘NXP’ waarmee hij in ons land rondreed. “Die kon ik kopen dankzij bitcoin”, zegt De Mesel op zijn sociale media.

Of hij die Lamborghini nu nog heeft, is niet duidelijk. Op Twitter vertelt de miljonair dat hij voortaan geen Lamborghini’s meer moet, nadat hij de kans kreeg met een McLaren rond te rijden in de Zwitserse Alpen.

