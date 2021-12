Het invloedrijke socialemediaplatform Reddit trekt naar de beurs

Het online discussieplatform Reddit heeft de eerste stappen gezet voor een beursgang op Wall Street. Wanneer die zal plaatsvinden en hoe groot die zal zijn, is nog niet duidelijk. Reddit is een online prikbord waar gebruikers over allerlei onderwerpen met elkaar kunnen praten. Het bedrijf kondigde aan een dossier te hebben ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission of SEC. De beursgang zal plaatsvinden na een onderzoek van het dossier door de beurswaakhond, en is afhankelijk van de marktomstandigheden en andere factoren.