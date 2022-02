Het internetverkeer in ons land bereikt recordhoogtes: zo weet je of veranderen van telecomabonnement aan de orde is

MijntelcoHet internetverkeer in ons land blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers van BNIX, het nationale internetknooppunt waarlangs een groot deel van het Belgische internetverkeer passeert. Zowel het gemiddeld verkeer als de pieken lagen in 2021 hoger dan in 2020, dat op zich al een absoluut recordjaar was. Voor wie steeds meer internet, is een aangepast telecomabonnement aangeraden. Vanaf wanneer verander je best van abonnement? En waar moet je dan op letten? MijnTelco.be zet de belangrijkste bevindingen op een rij.

Het afgelopen jaar registreerde Belnet een gemiddelde datatrafiek van 224 Gbps (gigabit per seconde) op het BNIX-platform, een stijging met drie procent tegenover 2020. Het internetverkeer bereikt zo recordhoogtes. In het voorjaar van 2021 noteerde Belnet op weekdagen pieken boven de 600 Gbps. Ter vergelijking: dat komt overeen met alle inwoners van Brugge die tegelijk een video in HD streamen. Op 15 februari rond 12 uur gaf de teller zelfs 638 Gbps aan: nooit eerder werd er op één seconde zoveel dataverkeer uitgewisseld via het Belgische internetknooppunt. Weinig verrassend is dat het zwaartepunt van het internetverkeer zich tussen 8 en 22 uur situeert.

Aangepast telecomabonnement

We surfen dus meer dan ooit. Dat betekent evenwel dat je als consument nood hebt aan een aangepast telecomabonnement. Onderzoek van telecomregulator BIPT wees evenwel uit dat de Belg amper van operator verandert. Nochtans kan dat voordelig zijn, zeker als je internetverbruik doorheen de jaren sterk veranderd is.

Vergelijken is daarom de boodschap. En daarbij kijk je best niet alleen naar je internetverbruik. Ook de internetsnelheid is van belang. Zeker als je binnen het gezin gebruik maakt van streamingsdiensten of gamende kinderen in huis hebt.

Tip: Dit zijn de 10 best geprijsde formules met hoge internetsnelheid volgens Mijntelco.be.

Downloadsnelheid

Concreet is het bij de keuze van je internetprovider en -abonnement belangrijk naar de maximale downloadsnelheid te kijken. Goedkoop internet betekent namelijk niet altijd snel internet. Als je veel streamt, is een hogere snelheid absoluut aan te raden. Om te streamen in Ultra HD – denk aan Netflix – is een minimale snelheid van 25 Mbps aangeraden. Houd er wel rekening mee dat wanneer je op verschillende toestellen tegelijk wil streamen, een hogere downloadsnelheid aangewezen is. Daarnaast is ook het verbruik een belangrijk element. Het gegevensverbruik van een film in HD ligt gemiddeld op 2,4 GB per uur. Wie met het hele gezin zorgeloos wil streamen, gamen en surfen op hetzelfde moment, kiest dus best voor onbeperkt én snel internet.

Tip: Wat snel is voor de ene internetgebruiker, is dat niet voor de andere. Bekijk hier welke internetsnelheid het beste bij jou past.

Wanneer veranderen?

Wanneer verander je best van internetabonnement? Kijk vooral naar je eigen noden. Betalen voor supersnel en onbeperkt internet is niet nodig als je enkel online gaat om mails te beantwoorden. Omgekeerd geldt hetzelfde: merk je dat je als gezin vaak buiten je internetbundel gaat? Dan vermijd je de extra kosten door over te schakelen op een andere internetformule.

Gezinnen die voor hun telecomdiensten verschillende providers hebben, kunnen overwegen over te schakelen op een telecombundel. Ook hier is vergelijken en vooraf je noden op een rij zetten de boodschap.

