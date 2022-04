Het grote energievraagstuk: zijn we binnenkort allemaal zelfvoorzienend?

Zonnepanelen verkopen vandaag als zoete broodjes. En da’s niet zo gek, want nu de energieprijzen de pan uit swingen, betalen zulke duurzame investeringen zich in een mum van tijd terug. Maar zijn ze echt de oplossing in de energietransitie? En is het zo dat binnenkort elk huishouden zelfvoorzienend zal zijn?

“Het is sowieso interessant om je eigen energie te produceren met behulp van de zon”, legt Mark Van Hamme van Eneco uit. “In eerste instantie voor het milieu, maar daarnaast ook voor je portemonnee. Tot en met vorig jaar verdiende je een investering in zonnepanelen terug op 8 tot 10 jaar. Vandaag doe je dat op amper 4 jaar. Dat komt enerzijds door de hoge stroomprijzen en anderzijds zien we dat het injectietarief – de prijs die je van je leverancier krijgt voor de stroom die je op het net zet – ook stijgt. Na 4 jaar is je groene energie dus helemaal gratis. Je zou wel gek zijn om vandaag geen zonnepanelen te leggen.” Toch blijkt uit een bevraging bij lezers dat nog niet iedereen daarvan op de hoogte is. De helft van de bevraagden denkt dat zonnepanelen pas na 10 jaar renderen.

Efficiënter, groener, goedkoper

Door zonnepanelen te plaatsen, investeer je ook in morgen. De energietransitie maakt namelijk dat we evolueren naar een decentrale en uiterst duurzame opwek waarbij consumenten ook producenten zijn. Met andere woorden: een energienet dat niet alleen wordt bevoorraad door grote centrales, maar ook door duizenden particuliere installaties. Hierdoor worden we minder afhankelijk van elektriciteit uit fossiele brandstoffen die in grote centrales wordt opgewekt. En zo zullen we efficiënter, groener en goedkoper energie verbruiken. Win-win-win!

Mentaliteitsverandering

Maar zo’n decentraal systeem vraagt ook om een mentaliteitsverandering. Groene stroom kunnen we immers niet altijd opwekken. Als de zon niet schijnt, produceren je zonnecellen geen stroom en er is ook niet altijd windenergie. Daarom moeten we ons gebruik aanpassen aan de beschikbaarheid van die gratis energie. Laat de wasmachine en droogkast, twee grootverbruikers, vooral overdag draaien en sluit je elektrische wagen de hele dag lang aan op je slimme laadpaal. Die laat al je ongebruikte zonne-energie doorvloeien naar de batterij van je auto op de momenten dat dit ideaal is voor je verbruik.

Daarnaast kan ook je digitale meter je helpen besparen. Aan de hand van de data die hij verzamelt, kan je ontdekken waar de hoogtepunten van je verbruik zich bevinden en hoe je optimaal gebruik kan maken van je gratis, groene energie.

Energieregisseur

Gelukkig sta je er als consument niet alleen voor. Energieleveranciers zoals Eneco zetten alles op alles om hun klanten te ontzorgen tijdens deze groene revolutie. “Wij willen een energieregisseur zijn voor onze klanten”, bevestigt Van Hamme. “Via de data van digitale meters willen we hen bijstaan met persoonlijk advies om groener, goedkoper en comfortabeler te consumeren. Dat zal je bijvoorbeeld kunnen doen door energiepieken te voorkomen. Het zal goedkoper zijn om drie apparaten na elkaar te laten draaien dan alledrie tegelijkertijd. Daar maken wij van Eneco je onder meer attent op. Wij regelen alles, zodat jij er niet van hoeft wakker te liggen.”

Met andere woorden: ja, het energiemodel van de toekomst is er één waarin we zoveel mogelijk op onze eigen zonne-energie zullen teren. En op druilerige dagen en lange nachten, kan je gelukkig altijd rekenen op de 100 procent groene energie van Eneco.

Kies voor duurzaam en produceer je eigen energie. Energieleverancier Eneco staat je bij tijdens het hele proces, van het plaatsen van zonnepanelen tot het optimaliseren van je verbruik. Daarnaast voorzien ze je van 100 procent groene stroom, opgewekt uit Belgische zon en wind.