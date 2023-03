“Het grootste risico voor de belegger is de belegger zelf”: de 10 grootste beleggingsrisico’s en hoe je ze kan vermijden

Economen waarschu­wen dat 186 Amerikaan­se banken zelfde lot riskeren als Silicon Valley Bank

Economen waarschuwen er in een rapport voor dat bijna tweehonderd Amerikaanse banken gelijkaardige risico’s lopen als die waardoor Silicon Valley Bank (SVB) is omgevallen. Onder meer de ‘The Wall Street Journal’ bericht over de studie waaraan professoren van de gerenommeerde universiteiten Stanford en Columbia meewerkten.