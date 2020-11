“Het goud van de 21ste eeuw”: Citibank verwacht dat koers bitcoin volgend jaar enorm kan stijgen

GeldEen directeur van Citibank, de grootste Amerikaanse bank, voorspelt dat de koers van bitcoin tegen eind 2021 kan stijgen naar 318.000 dollar. Dat schrijft hij in een uitgelekte interne nota, bedoeld voor institutionele beleggers. De absurde voorspellingen over de cryptomunt, die vandaag de kaap van 18.000 dollar heeft overschreden , zijn weer helemaal terug.

De bitcoin steeg woensdag op het Luxemburgse handelsplatform Bitstamp tot 18.489 dollar, het hoogste peil sinds begin 2018. Dinsdag pas was de munt voorbij de 17.000 dollar gegaan. De recordstand van zowat 20.000 dollar van eind 2017 komt almaar dichter.

Lees ook PREMIUM Daar komt de digitale euro: Europese Centrale Bank experimenteert met nieuw betaalmiddel

In maart bereikte de koers met 3.850 dollar dit jaar nog een dieptepunt, maar sindsdien is de waarde alleen maar blijven stijgen. De bitcoin kreeg met name een boost nadat het betaalplatform Paypal in oktober zijn deuren had geopend voor de cryptomunt. Maar er spelen nog andere elementen.

“Bitcoin is het goud van de 21ste eeuw”, schrijft analist Thomas Fitzpatrick van Citibank in een recent rapport, bedoeld als een intern document met uitleg voor institutionele klanten. Het rapport lekte echter uit via onderstaande tweet en krijgt nu wereldwijd aandacht.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Fitzpatrick denkt niet dat de stijging in één opwaartse beweging zal gebeuren. Hij ziet eerder een afwisseling van onwaarschijnlijke rally’s, gevolgd door pijnlijke correcties. Voor zijn rapport maakte hij gebruik van technische analyse, waarbij hij historische prijsprestaties extrapoleerde naar de toekomst. Hij ziet gelijkenissen met de explosie van de goudprijs tussen 1970 en 1974.

Institutionele beleggers

Bitcoin wordt volgens experten steeds meer gezien als een digitaal oppotmiddel, dat net als goud niet oneindig bijgemaakt kan worden en moet dienen als bescherming tegen inflatie. Daardoor is er steeds meer interesse van institutionele beleggers zoals banken, pensioenfondsen en verzekeringen.

Centrale banken proberen bovendien de inflatie aan te jagen. Ook Bert Slagter van de website LekkerCryptisch denkt dat beleggers zich daartegen willen beschermen. “Aangezien aandelenwaarderingen de pan uit rijzen en obligaties en sparen nauwelijks iets opleveren, is er eigenlijk geen ander alternatief dan bitcoin, goud of zilver”, zegt hij in Het Financieele Dagblad.

Slagter ziet nog twee belangrijke triggers in de nabije toekomst die de wenkbrauwen zullen doen fronsen. Het eerste moment is als de koers van bitcoin boven de 20.000 dollar komt. Het tweede als de totale marktkapitalisatie van bitcoins boven de 1.000 miljard komt. “Dan wordt het interessant voor de grotere partijen, die nu de bitcoin nog te klein vinden om hun bezit te diversificeren”, denkt Slagter.