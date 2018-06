Het geheim van Basel: de waarheid achter een van ’s werelds hardnekkigste complottheorieën Koen Haegens

16 juni 2018

18u49

Bron: De Volkskrant 1 Geld Wordt de hele wereld stiekem vanuit een Zwitserse toren bestuurd? Op zoek naar de waarheid achter een van de meest hardnekkige complottheorieën.

Op de kop af een jaar geleden krijg ik een verontrustende reactie doorgestuurd. De lezer mailt over ‘choquerend nieuws waarover ik volgens mij nooit iets in uw krant heb gelezen’. Hij doelt op ‘de vrijstaat Baselse Bank of International Settlements (BIS) en wat daaronder schuilgaat’. Waarom besteden wij daar geen aandacht aan?

Is dit een oprechte tip van een bezorgde burger? Of de zoveelste samenzweringstheorie? Wie de financiële sector volgt, weet dat dat een dunne scheidingslijn is. Het gáát in de wereld van de haute finance ook daadwerkelijk om geld en macht. In de tien jaar sinds het uitbreken van de crisis hebben we geleerd dat bankiers in het geheim sjoemelden met Libor-rentes en grondstofprijzen. Alsof het volleerde alchemisten zijn, grepen centrale bankiers naar de geldpers om de kwakkelende economie erbovenop te helpen. En steeds weer brachten financiële markten in hun paniek democratisch gekozen regeringen in het nauw. Nu is het de beurt aan Italië, waar de coalitie van twee populistische, eurosceptische partijen nog voor haar aantreden onder vuur kwam te liggen.

Wie wordt daar niet wantrouwend van? Ik wel. Maar ik merk ook dat er een punt is waar gezonde scepsis omslaat in wilde paranoia. Voor je het weet sta je hoofdschuddend naar de ‘chemtrails’ te staren die vliegtuigen achterlaten in de lucht. Of geloof je oprecht dat de Verenigde Staten zelf achter de aanslagen van 9/11 zitten (nee, ik noem geen namen).

De vraag waarmee ik blijf worstelen, is waar onze absurde financiële realiteit ophoudt en de fantasie begint. Er is wat dat betreft één hardnekkig gerucht dat de kroon spant. Volgens de mensen die dat verspreiden, komen alle misstanden in de financiële sector niet voort uit een chaotische optelsom van perverse prikkels, inhalige individuen en op winst beluste organisaties met tegenstrijdige belangen. Zij zien juist een glashelder patroon. Dat hele, grillige wereldje zou aangestuurd worden door een oppermachtige organisatie. Die kent een strikte hiërarchie, een lange geschiedenis en zelfs een vaste uitvalsbasis: het Zwitserse stadje Basel. Inderdaad: de Bank voor Internationale Betalingen (BIB). Ook wel de ‘bank der centrale banken’ genoemd.

