Hemelvaart zorgt tijdelijk voor negatieve stroomprijzen

Crypto in 1-2-3: kan je de koers van Bitcoin voorspel­len?

Hoe relevant is tijd en risico in de cryptowereld? Dat leggen Peter Hoogland en Kim Londers je haarfijn uit in deze twaalfde aflevering van de HLN-podcast Crypto in 1-2-3. Ze bespreken het belang van een eigen strategie en gaan dieper in op een technische analyse. En wat is hodling, traden, swingtraden en scalping? Op al deze vragen krijg je een glashelder antwoord.

24 mei