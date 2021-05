Helft verkochte Vlaamse huizen had in 2020 een prijskaartje van meer dan 275.000 euro

De mediaanprijs van woonhuizen in een gesloten of halfopen bebouwing was het voorbije jaar 249.000 euro, een stijging van 3,8 procent in vergelijking met 2019. Voor huizen in een open bebouwing werd al snel 349.000 euro gevraagd, een toename van 5,8 procent. De mediaanprijs van appartementen lag in 2020 op 210.000 euro, maar liefst 7,7 procent meer in vergelijking met een jaar eerder.

Duurste gemeenten in Vlaanderen

Wie een huis wil kopen in de gemeenten Knokke-Heist, Kraainem of Sint-Martens-Latem, zal daar de grootste som voor moeten neerleggen. Zo bedroeg de mediaanprijs voor een huis in die gemeenten meer dan 500.000 euro. Ook enkele gemeenten in de regio Antwerpen, namelijk Schilde, Hove en Brasschaat en gemeenten in de oostelijke rand rond Brussel, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Overijse, Tervuren en Linkebeek, zijn erg duur. Daar zouden de prijzen hoger liggen dan 400.000 euro. In de provincie Limburg en de Westhoek vallen de prijzen dan weer lager uit. De mediaanprijs van een woonhuis was daar vorig jaar in de meeste gemeenten lager dan 250.000 euro.

Huizen in Wallonië minder duur

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kende in 2020 voor alle types woningen de hoogste prijzen. De mediaanprijs voor huizen met gesloten of halfopen bebouwing lag er op 435.000 euro. Huizen met open bebouwing kostten er 960.000 euro en appartementen 228.000 euro.

In het Waalse Gewest is de aankoop van een huis minder duur, met een mediaanprijs van 155.000 euro voor appartementen en huizen in gesloten of halfopen bebouwing. De mediaanprijs van huizen in open bebouwing bedroeg bij onze Franstalige landgenoten 254.000 euro.

In Vlaanderen werden in 2020 iets meer dan 75.000 woningen verkocht, een daling met 24 procent ten opzichte van 2019. Iets minder dan de helft van de verkochte woningen bestond uit gesloten en halfopen bebouwingen. Zowat 31 procent ging om appartementen. Het aandeel van huizen in een open bebouwing bedroeg ongeveer 23 procent.

