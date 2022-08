Helft van werknemers niet tevreden met huidige loon: vijf factoren die je salaris opkrikken

JobatDe helft van de werknemers beschouwt het salaris als doorslaggevende factor om voor een bedrijf te kiezen, dat blijkt uit een recent onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team. Pas daarna volgen de jobinhoud (42%) en een goede werk-privébalans (36%). Maar ruim de helft van de Belgen geeft ook aan zijn of haar inkomen niet rechtvaardig te vinden. Vooral vrouwen (69%) en arbeiders vinden dat hun loon niet in verhouding staat tot hun prestaties. Wil je graag een optimaal salaris bemachtigen? Jobat.be gaat na waar je het meest verdient en hoe je je inkomen kan opkrikken.

1. Sectorkeuze

De sector waarin je werkt, heeft een belangrijke invloed op je salaris. Zo ontvangen werknemers al jaar en dag de hoogste lonen in de sector Chemie & Farma. Het gemiddelde bruto maandloon bedroeg er vorig jaar 4.620 euro, zo becijferde het Salariskompas. De tweede beste betaler is de sector Energie & Milieu. Daar strijk je gemiddeld 4.320 euro op. Ter illustratie: in de sector waar je het minst goed verdient - de horeca - ligt het gemiddelde op 2.912 euro. Je kan overigens met diverse achtergronden in de lucratiefste sectoren aan de bak komen. Zo heeft een groot chemiebedrijf evengoed nood aan pakweg een communicatieverantwoordelijke of managementassistent.

2. Extra verantwoordelijkheid

De rode draad is verder: hoe meer verantwoordelijkheid je opneemt, hoe beter je betaald krijgt. Om die reden vergaren managers al jaar en dag de hoogste inkomens. Hun gezamenlijk gemiddelde klokte vorig jaar af op maar liefst 6.152 euro bruto per maand. In een verantwoordelijke functie, zoals bijvoorbeeld ook heel wat medische beroepen of vliegtuigpiloten, ervaar je meer werkdruk en moet je hogere verwachtingen inlossen. Je kan waarschijnlijk niet altijd om klokslag 17 uur in je zetel ploffen, maar krijgt dit dan wel vergoed in de vorm van een riant loon.

3. Pendelen loont

Ook de regio waar je werkt is van tel. Zo krijgen werknemers in Brussel veruit het beste salaris. Werknemers die voor een bedrijf in de hoofdstad aan de slag gaan, vergaren gemiddeld 4.371 euro bruto per maand. De tweede best betalende regio is Vlaams-Brabant met 3.823 euro, gevolgd door Antwerpen waar werknemers gemiddeld 3.723 euro opstrijken. Wie in Oost-Vlaanderen (3.548 euro) en Limburg (3.475 euro) werkt, krijgt doorgaans onder het Vlaamse gemiddelde van 3.613 euro betaald. West-Vlaanderen is de hekkensluiter: in deze regio betalen werkgevers gemiddeld 3.452 euro uit aan hun personeel.

4. Meer werknemers, meer loon

Daarnaast hangt de hoogte van je loon af van de grootte van het bedrijf van je werkgever. Hoe groter de firma, hoe hoger de lonen. Werk je in een klein bedrijf met maximaal negen werknemers, dan verdien je iedere maand gemiddeld 2.972 euro bruto. Dit salaris loopt evenredig met de omvang van de firma op tot een gemiddeld inkomen van 4.368 euro voor wie actief is in een organisatie met minstens duizend medewerkers.

5. Voordelen

Vergeet ten slotte niet dat je loon heel wat meer omvat dan louter het bedrag dat maandelijks op je rekening verschijnt. Extralegale voordelen kunnen een lager inkomen ruimschoots compenseren. Krijg je bijvoorbeeld een bedrijfswagen die je ook privé mag gebruiken, dan hoef je geen deel van je nettoloon meer te reserveren voor dit vervoer. Zo ben je op het einde van de rit mogelijk beter af dan iemand met een hoger inkomen waar geen firmawagen aan vasthangt. Die laatste moet maandelijks immers een flink stuk van het eigen salaris aanspreken wil die ook met een auto kunnen rondrijden, waardoor die persoon na aftrek van deze kost alsnog minder overhoudt.

