Helft van Vlaamse gezinnen kan honderden euro’s besparen met juiste energiecontract: hoe pak je het aan?

Wanneer geef je personeel een extraatje op vakantie? “Als je hier geen fooi geeft, krijg je ruzie”

Fooi voor horecapersoneel is altijd een leuk extraatje, behalve dan in Japan, waar het haast als een belediging gezien wordt. In België is de vuistregel vaak 5 tot 10 procent van het bedrag, maar hoe werkt het eigenlijk over de grens? Dit is de fooi-etiquette van land tot land.