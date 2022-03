Helft van de Belgen kampt met overgewicht: zoveel betaalt je ziekenfonds terug wanneer je langs de diëtist gaat

De Bond Moyson West-Vlaanderen betaalt 50 procent terug van de kosten van een obesitasprogramma bij een erkende diëtist of bij WW, het voormalige Weight Watchers, met een maximum van 250 euro. Voor kinderen en diabetici met overgewicht heeft het fonds specifieke voordelen.

De Bond Moyson Oost-Vlaanderen biedt tussenkomsten bij een obesitasprogramma dat je kan volgen in sommige ziekenhuizen in de provincie, alsook bij chirurgische ingrepen. De mutualiteit betaalt 75 procent van de kostprijs terug. Voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming stijgt dat tot 90 procent. Telkens met een maximum van 200 euro. Daarnaast kan je een beroep doen op erkende diëtisten van het ziekenfonds, waarbij je een korting krijgt. Ook hier zijn er speciale tarieven voor diabetici en kinderen met overgewicht.

De Socialistische Mutualiteiten van Brabant betalen tot 60 euro per jaar terug voor wie op doktersvoorschrift minstens zes keer langsgaat bij een diëtist. Je ontvangt immers een terugbetaling van 10 euro per keer en dat voor zes beurten. Als lid krijg je bovendien hulp tegen geconventioneerde tarieven bij de zorgcentra César De Paepe. En je krijgt kortingen als je een programma volgt bij WW.

Bij De Voorzorg Antwerpen kunnen leden op jaarbasis tot 40 euro terugbetaald krijgen voor hun sessies bij een diëtist. De mutualiteit komt voor 10 euro per sessie tussen en dat voor vier consultaties per jaar. De tegemoetkoming is niet cumuleerbaar met de korting bij een Well2DAY-diëtist binnen dezelfde sessie, waarbij je voor de intakeconsultatie maar 19 euro moet betalen in plaats van 52 euro en 6 euro in plaats van 21 voor 4 sessies per opvolggesprekken. Er zijn ook kortingen voor opvolgconsultaties. Voor kinderen en diabetici met overgewicht heeft het fonds specifieke voordelen. En volg je een revalidatieprogramma na een diabetesbehandeling in een ziekenhuis dat erkend is door het ziekenfonds, dan krijg je de helft van de kosten terugbetaald, met een maximum van 300 euro.

De Voorzorg Limburg heeft een eigen dieetdienst, die advies op maat geeft. Voor leden kosten de eerste twee consultaties 25 euro, voor de volgende zeven is dat 13 euro. De tiende is gratis. Voor kinderen en diabetici met overgewicht heeft het fonds eveneens specifieke voordelen.

Bij de Liberale Mutualiteit bedraagt de maximale tegemoetkoming 60 euro voor iemand die in een ziekenhuis hulp zoekt bij een psycholoog, een diëtist of een bewegingscoach. Voor kinderen met obesitas gelden specifieke regels. Daarnaast krijg je voor dieetadvies bij een gediplomeerd diëtist een tussenkomst van 5 euro voor maximaal 6 consultaties per kalenderjaar.

Leden van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds krijgen per sessie bij een gediplomeerd diëtist of een gespecialiseerde en erkende organisaties als Bodystyling, Figurel, Infraligne, PronoKal of WW 10 euro terug en dat met een maximum van 50 euro per kalenderjaar.

De CM geeft een eenmalige tegemoetkoming van 40 euro voor wie minstens vier sessies voedings- en dieetadvies volgt bij een erkende diëtist. Daarnaast is er een eenmalige terugbetaling van de helft van de kostprijs voor groepsbegeleiding bij obesitas (overgewicht) met een maximum van 250 euro.

Bij het Neutraal Ziekenfonds wordt dieetadvies eveneens tot 40 euro terugbetaald voor wie bij een erkende organisatie aanklopt.

Bij Helan bedraagt de tussenkomst 25 euro per rechthebbende per kalenderjaar voor een voedingsadvies dat bij een arts-voedingsdeskundige of een erkende diëtist wordt gevolgd. Als je als volwassene een BMI van minstens dertig hebt, of je kind een BMI heeft dat bij de hoogste 5 procent van de leeftijdsgroep ligt, of 140 procent meer bedraagt dan ‘normaal’, krijg je eenmalig 200 euro terugbetaald voor een begeleidingsprogramma in een ziekenhuis of erkend multidisciplinair centrum.

Belangrijk om weten, is dat iedereen vrij mag aansluiten bij het ziekenfonds van zijn keuze, zelfs al heeft het zijn hoofdzetel aan de andere kant van het land. Kijk daarbij wel naar het jaarlijks lidgeld dat je moet betalen, alsook naar de andere voordelen die het fonds al dan niet biedt.

Lees ook op Spaargids.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be. Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.