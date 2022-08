Helft Belgische werknemers solliciteerde afgelopen halfjaar: hoe weet je of je toe bent aan een nieuwe job?

Acerta en Stepstone bevroeg ruim 3.800 Belgische werknemers in het onderzoek. Een op de twee (49 procent) gaf aan de voorbije zes maanden geen enkele keer te hebben gesolliciteerd of op een vacature te hebben gereageerd. Dat zijn er minder dan in dezelfde periode een jaar voordien, toen dat nog 55 procent was. Vooral werknemers die het gevoel hebben een duurzame job uit te oefenen, met onder andere duidelijke carrièremogelijkheden, opleidingen en aandacht voor mentaal welzijn, solliciteren minder.

Het aantal werknemers dat nagaat of het gras elders groener is, ligt volgens de cijfers dus in stijgende lijn. Te weinig toekomstperspectief, de werksfeer en ontevredenheid over de jobinhoud en het loon zijn doorgaans de belangrijkste redenen om van job te (willen) veranderen. Sinds de pandemie zijn de ogen van veel werknemers ook open gegaan: ze willen een betere werk-privébalans en voor velen mag ook thuiswerk niet meer uit beeld verdwijnen.

Ben jij toe aan een nieuwe job? Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Experts zijn het erover eens dat negatieve gevoelens over het werk uiteindelijk tot een depressie kunnen leiden. Twijfel je over je carrière? Voer dan onderstaande test uit. Beantwoord elke vraag met ‘ja’ of ‘nee’. Heb je het merendeel met ‘ja’ beantwoord? Dan is dat een signaal om op zijn minst nog deze zomer eens na te denken over een mogelijke professionele wending.

1. Denk je voortdurend (negatief) aan je werk?

Het is zeker oké als de vele fijne uitdagingen op je job je ook in je vrije tijd doen wegdromen. Gaat het eerder om piekeren over het leven op de werkvloer? Stel je je werktaken vaak uit en is je betrokkenheid ver zoek? Dan heb je wellicht de interesse in je werk verloren en heeft dat ook een negatief effect op je vrije tijd.

Lees ook: 7 gouden tips om te stoppen met piekeren over je werk

2. Ervaar je fysieke klachten?

Kamp je met maagkrampen, hoofdpijn, gespannen spieren en een slechte weerstand? Het kunnen allemaal symptomen van een dalend mentaal welzijn zijn. Voel je dat je job daar iets mee te maken heeft? Praat er dan eventueel over met je huisarts.

Last van rugpijn na een lange werkdag? Dit kan je eraan doen.

3. Heb je een kort lontje?

Wie zich ongelukkig voelt, merkt dat ook aan zijn gemoed. Ben je korter van stof tegen je collega’s, maar ook thuis tegen je partner en kinderen? Zeur je bovendien vaak over je werk tegen familie en vrienden? Schrijf eens op wat je precies boos maakt. Verschijnt ‘job’ op het papier? Pak het probleem dan aan bij de wortel.

4. Vertoef je niet graag bij je collega’s?

Een uitstapje met collega’s zou fijn moeten zijn. Voelt het eerder aan als een verplichting en kost het je energie? Je job kan een oorzaak zijn om sociale contacten te mijden.

5. Geraak je niet uit bed?

Is de snoozeknop je partner in crime en sleur je jezelf elke werkdag uit bed? Als je weinig energie uit je job haalt, ben je vaker moe en heb je gewoon ook minder zin om op te staan voor een job waar je geen plezier uithaalt. Er is ongetwijfeld een vacature die bij je past.

Heb je vaker ‘ja’ dan ‘nee’ geantwoord? Bekijk hier openstaande vacatures op Jobat.

Lees ook op Jobat

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be. Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.