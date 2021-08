Heineken ziet verkoop met 10 procent stijgen in eerste semester

Diesel­prijs op hoogste peil sinds november 2018

30 juli De officiële maximumprijs voor diesel in België stijgt zaterdag naar een niveau dat sinds november 2018 niet meer was bereikt. De prijs voor een liter mag maximaal 1,594 euro bedragen, meldt de federale overheidsdienst Economie. Dat is een stijging met 2,1 eurocent.