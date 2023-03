Heidi stortte geld op het verkeerde rekeningnummer: “Internetbankieren, dat kan niet misgaan dacht ik. Tot het misging”

Een foutje maken bij het internetbankieren, het kan iedereen overkomen. Maar Heidi Vos verloor een bedrag ter waarde van 2.260 euro doordat ze het op de verkeerde rekening had gestort. “De begunstigde gaf eerlijk toe dat hij het geld had ontvangen, maar toen ik hem vroeg om het terug te storten, weigerde hij.”

Voor wie was dat geld bedoeld?

“Voor de belastingdienst. Ik was net begonnen als zelfstandige en dan moet je opeens veel meer belasting betalen omdat je als zelfstandige geen loonbelasting hebt.”

Hoe schreef je het precies over?

“Het gebeurde in 1998, toen internetbankieren pas aan het opkomen was. Het was de allereerste keer dat ik op die manier een betaling deed. En dan ineens zo’n groot bedrag! Ik heb niet eens eerst even geoefend met een kleinere som. Vraag me niet wat me bezielde, want ik heb geen idee. Ik beschouw mezelf doorgaans als een weldenkend mens, maar toen was ik dat dus even niet.”

Had je zoveel vertrouwen in deze nieuwe manier van bankzaken doen?

“Ik was er inderdaad van overtuigd dat het niet kon misgaan. Tot het misging.”

Wat deed je verkeerd?

“Ik had het nummer ingetikt van de belastingdienst. Dacht ik. Maar dat nummer verschilde één cijfertje van iemands persoonlijk bankrekeningnummer.”

Hoe kwam je erachter dat je het geld naar de verkeerde had overgemaakt?

“Niet lang daarna zag ik op mijn afschrift de naam van een persoon die ik niet kende, met het bedrag ter waarde van 2.260 euro erbij. En dus niet de naam van de belastingdienst.”

Wat deed je?

“Ik ben natuurlijk heel erg geschrokken. Ik nam contact op met de bank, en zij hebben de mijnheer die het geld had ontvangen proberen te contacteren. Maar hij reageerde niet op hun brieven.”

En toen?

“Toen heeft de bank mij gevraagd of ik hem zelf wilde vragen om het bedrag terug te storten. ‘Oh nee', dacht ik. Maar het was mijn fout. Dus belde ik hem.”

Hoe reageerde hij?

“Hij gaf eerlijk toe dat hij het geld had ontvangen, maar toen ik hem vroeg om het terug te storten, weigerde hij. Uiteindelijk was het mijn eigen fout, dus ik snap hem ook wel. Die dacht: eigen schuld, dikke bult. Maar dat geld was nu eenmaal niet bedoeld als een gulle gift.”

Quote De bank adviseerde me om iets dreigender over te komen dan ik aan de telefoon deed. En het hielp! Heidi Vos

Uiteindelijk is alles in orde gekomen. Hoe kreeg je dat voor elkaar?

“Ik nam weer contact op met de bank. Gelukkig dachten zij mee. Op advies van hen heb ik een brief gestuurd. Daarin gaf ik aan dat als hij het bedrag niet voor een bepaalde datum terugstortte, ik mezelf genoodzaakt zag een deurwaarder in te schakelen en verdere juridische stappen tegen hem te ondernemen. Ik schreef ook dat ik dat liever niet zou doen, maar dat hij me zo geen keuze liet.”

Harde taal!

“De bank adviseerde me om iets dreigender over te komen dan ik aan de telefoon deed. En het hielp! Hij schreef het voor de genoemde datum over en ik kon mijn belastingen betalen.”

Durfde je na deze flater nog wel te internetbankieren?

“Niet lang daarna werd het systeem van online bankieren aangepast: als extra check moest je ook de juiste naam bij het rekeningnummer plaatsen als je een storting wou doen.”

Wat leerde je van deze flater?

“Ik check nu alles driedubbel voor ik geld overschrijf. Het was helemaal niet vanzelfsprekend dat ik die som ter waarde van 2.260 euro terug zou krijgen. Ook niet als ik juridische stappen zou zetten, want het is en blijft mijn fout. Een fout die gelukkig goed is afgelopen, maar die ik toch niet meer wil maken.”

Wat zijn je rechten als je geld stort op een verkeerd rekeningnummer? Als je geld overschrijft naar een verkeerde ontvanger omdat het rekeningnummer verouderd is of doordat je een typfout maakt, ben je afhankelijk van de medewerking van de ontvanger. De bank kan de verrichting namelijk niet annuleren. Wel zijn ze verplicht om inspanningen te leveren om je te helpen het bedrag terug te krijgen. Als je een fout nummer hebt ingevoerd, is het advies daarom altijd om contact op te nemen met je bank. Zij nemen dan contact op met de ontvanger, of kunnen je (al dan niet tegen een vergoeding) de contactgegevens van de ontvanger bezorgen. Stort hij of zij het bedrag niet terug, zal je echter zelf in actie moeten komen, bijvoorbeeld door juridische maatregelen te treffen.

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Heb jij ook een geldflater begaan en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@hln.be.

