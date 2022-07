Heel wat tweeverdieners kunnen rekenen op 5.000 euro netto per maand: ex-private banker legt uit hoe je die centen slim besteedt

Spaargids.be Waarom wordt het steeds moeilijker om veel cash af te halen? En welke limieten hanteren verschil­len­de banken?

Al doen we het minder en minder, af en toe stappen we naar een geldautomaat om cash op te nemen. De maximale hoeveelheid die je aan het toestel in één keer kan afhalen, hangt af van de bank waarbij je bent aangesloten. De standaardlimieten per dag en per week variëren van bankinstelling tot bankinstelling. Spaargids.be bundelt wat je erover moet weten.

18 juli