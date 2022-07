Heel warm en zonnig weer zorgt ervoor dat zonnepanelen minder produceren én uitvallen: dit kan je doen als consument

MijnenergieKomende week verwachten we temperaturen ruim boven de 30 graden Celsius. Dat blijkt eerder een vloek dan een zegen voor je zonnepanelen. Die wekken tijdens hete dagen een pak minder energie op. Daarnaast vallen panelen in verschillende regio’s steeds vaker uit door een overbelasting van het elektriciteitsnet. Netbeheerder Fluvius kreeg daar dit jaar al 1.300 klachten over. Hoe komt dat? En wat kan je daartegen doen? Mijnenergie.be adviseert.

Veel mensen denken dat bij warm en zonnig weer de opbrengst van zonnepanelen hoger is, maar dat is niet waar. Joannes Laveyne, energie-expert van de UGent, gaf onlangs tegenover onze redactie aan dat het rendement met een halve procent daalt per graad boven de 20 graden. Wanneer het komende week 36 graden zou worden, leveren je zonnepanelen dus 8 procent minder energie op.

Daarnaast zorgt het zonnige weer ervoor dat sommige panelen té veel stroom opwekken. In wijken waar veel zonnepanelen aanwezig zijn, zorgt dat voor een overbelasting van het elektriciteitsnet, waardoor de omvormer van de zonnepaneleninstallatie uitvalt. Aangezien het daarna een tijdje duurt voor de installatie weer actief is, lopen de eigenaars heel wat stroom mis. Netbeheerder Fluvius kreeg in de eerste helft van dit jaar al 1.300 klachten over het probleem, de meeste daarvan komen uit de provincie Limburg.

Hoe komt het dat zonnepanelen minder stroom produceren bij warm weer?

Zonnepanelen zetten energie om uit zonlicht en dus niet uit temperatuur. Onderzoekers van Wageningen University & Research, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en de Universiteit Utrecht stelden eerder zelfs vast dat gedeeltelijke bewolking voor grotere opwekpieken zorgt. “Op een heldere dag kan een paneel wel 60 °C warm worden. Als ze even kunnen afkoelen, zijn ze extra efficiënt wanneer ze weer in de zon komen”, luidde één van de conclusies. Bovendien hoopt er zich in tijden van aanhoudende droogte ook meer stof op de zonnepanelen op, wat eveneens het rendement ervan fnuikt.

Wat kan je doen wanneer je omvormer uitvalt?

Wanneer je omvormer uitvalt, kijk je best eerst na of het niet aan je eigen installatie ligt. Is dat niet het geval? Dan kan je de storing melden bij Fluvius. De netwerkbeheerder komt binnen 10 werkdagen bij je langs.

Als je omvormer uitvalt, betaalt Fluvius je voortaan een compensatie. Die bedraagt 7,5 euro per kVA (kilo Volt Ampère) omvormervermogen. Heb je bijvoorbeeld 8 zonnepanelen met een 2,5 kVA omvormervermogen, dan komt dat neer op een tegemoetkoming van 18,75 euro. Wie 30 zonnepanelen op z'n dak heeft met 10 kVA omvormervermogen, ontvangt een vergoeding van 75 euro. Alle details en voorwaarden kan je terugvinden op de website van Fluvius.

Verbruik je best minder energie tijdens warme dagen?

Als eigenaar van zonnepanelen en een digitale meter komt het erop aan in te schatten hoe je jouw verbruik het best op de hittedagen afstemt. De Stroomvoorspeller van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) biedt daartoe de nodige inzichten. De simulatie geeft de verwachte zonneproductie per uur voor vandaag en de volgende twee dagen weer. De gebruiker leidt eruit af op welk uur hij het best zijn machines kan aanzetten of de elektrische auto opladen.

De historische data van de Stroomvoorspeller leren ons dat de stroomproductie dit jaar het hoogste lag op 14 juni 2022. De gemiddelde maxima bedroegen op die zonnige dag ‘slechts’ 22 graden en liggen dus een pak lager dan de hitte die we nu ervaren. De hoogste piek bevond zich dan weer op 8 mei 2022 om 14 uur, niet toevallig een dag waarop de zon in de loop van de dag krachtig door het wolkendek brak.

