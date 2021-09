“Heel mijn leven gewerkt en ik krijg nog geen minimumpensioen”: Ombudsman pensioenen legt uit wat je moet doen bij klachten

Verdict gevallen in zaak van 1,9 miljard: “Coucke en co moeten farmareus Perrigo 266 miljoen euro betalen”

28 augustus Marc Coucke en het financieel consortium rond Waterland moeten samen een schadevergoeding van 266 miljoen euro betalen aan het Amerikaanse Perrigo. De Tijd berichtte vrijdagavond eerst over de uitspraak en intussen bevestigde een bron het nieuws ook aan Belga. Het gevraagde bedrag is een peulschil in vergelijking met de 1,9 miljard euro die de Amerikanen van Coucke en co hadden geëist.